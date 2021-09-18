"Поют все" 4 выпуск: чем поразила женщина из народа, которая поет в поездах, кубинец и "нимфы"

Четвертый выпуск шоу "Поют все!" собрал еще больше талантливых звезд, чем в предыдущие разы. Борьба за место в финале становится все ожесточеннее, поэтому напряжение растет как среди конкурсантов, так и среди судей, которые пристальнее начали выбирать своих любимцев.

Согласно результатам третьего выпуска в финал шоу "Поют все!" сумели попасть Катя Северова и София Артеменко. Какие вокалисты боролись за главные кресла выпуска – читайте далее.

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Согласно правилам шоу, каждый участник должен "раскачать" как можно больше звездных судей. Они должны подниматься с кресел, танцевать и жать красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. А участник должен собрать как можно больше баллов. Тот, кто получает наибольшее количество баллов, сразу попадает в финал "Поют все!", а между вторым и третьим местом происходит певческая "дуэль". Победитель, которого выберут в финале, получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

7teens

Подростковая группа из Ивано-Франковска открыла 4 выпуск шоу "Поют все!". Шестеро юношей и солистка Ярина вышли на сцену и исполнили песню группы The Hardkiss "Кобра", что стало приятной неожиданностью от Юлии Саниной, которая стала звездной судьей на один эфир. После выступления судьи подарили молодым исполнителям 98 баллов! Это отличный результат, что очень разволновало всех участников.



Участники "Поют все!" – группа 7teens / Фото из инстаграма шоу

Анна Фирагина

Анна работает певицей в одном из театров, поэтому пришла на шоу достаточно подготовленной. На сцене женщина исполнила проникновенную и легендарную песню Квитки Цисык "Город спит", получив 61 голос за свое исполнение. Оценка была довольно неожиданной, ведь участница обладает сильным вокалом, но, похоже, он не так впечатлил судей, как предыдущие участники.



Участница "Поют все!" – Анна Фирагина / Фото из инстаграма шоу

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Михаил Никицкий

29-летний житель Кривого Рога родился в обычной рабочей семье, поэтому с детства понятия не имел, что будет вокалистом. Родители хотели, чтобы он поступил в престижный ВУЗ, чтобы стать архитектором, но его сердце "лил" к музыке. Перед сотней судей Михаил исполнил песню Макса Барских "Подруга-ночь", которая не слишком впечатлила певцов – они отдали ему 32 балла.



Участник "Поют все!" – Михаил Никицкий / Фото из инстаграма шоу

Маргарита Викторова

Преподавательница вокала в университете из Кривого Рога, по иронии судьбы, была когда-то первым наставником для предыдущего участника Михаила. Но она тоже решила попробовать свои силы на "Поют все!", исполнив оперную композицию Алессандро Сафины. Маргарита сумела поразить большую часть судей своим необычным голосом, из-за чего из кресел с восторгом поднялись 83 судьи, что позволило ей сесть на второе кресло после 7 лет, отправив домой Михаила Никицкого.



Участница "Поют все!" – Маргарита Викторова / Фото из инстаграма шоу

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Dos Machos

Кубинец, который живет в Киеве, создал в Украине дуэт со своим другом, который из Венесуэллы. На шоу "Поют все!" он должен был прийти с товарищем, но тот проигнорировал его перед самим проектом. Поэтому парень решился выйти на сцену сам и спеть за двоих. Он исполнил популярную песню Despasito, которая несколько лет назад взорвала все хит-парады мира. Впрочем, его вокал сумел покорить лишь половину судей – 58 человек, поэтому он покинул шоу.



Участник "Поют все!" – исполнитель дуэта Dos Machos / Фото из инстаграма шоу

Наталья Слаква

35-летняя женщина из города Верховцево, что на Днепропетровщине, уже около 20 лет поет на улице и в электропоездах. Все началось, когда были сложные времена у нее в семье, но дело ей так понравилось, что она продолжает это делать и по сегодняшний день. В 4 выпуске "Поют все!" она исполнила песню группы "Неангелы" – "Роман", чем подняла 100 судей! Артисты отметили, что это человек из народа, поэтому он знает, что нужно его слушателям. Такие большие результаты означали то, что женщина села на первое кресло, подвинув 7teens на второе кресло, а Маргариту Викторову – на третье. Из-за чего Анна Фирагина встала с третьего кресла и покинула шоу навсегда.



Участница "Поют все!" – исполнительница Наталья Слаква / Фото из инстаграма шоу

Николай Ровенко

26-летний мужчина из Ивано-Франковска признался, что его корни происходит из древнего казачьего рода. Именно это, а также воспитание и любовь к украинскому дали ему вдохновение нести украинское в массы. Николай поделился, что свою первую песню он написал для своей свадьбы и посвятил жене. Теперь он стремится выступать на большой сцене. В 4 выпуске перед сотней судей он спел песню Олега Винника "Молодая волчица" и получил 72 балла. К сожалению, результат был недостаточным, поэтому он покинул шоу.



Участник "Поют все!" – Николай Ровенко / Фото из инстаграма шоу

Дуэт "Наяда"

Сестры Диана и Кристина давно стремились попасть в шоу-бизнес и петь, поэтому создали дуэт "Наяда", что означает "Нимфы". Девушки исполнили на сцене песню Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна", но им не удалось попасть в тройку лучших 4 выпуска, поскольку они получили 79 баллов. Несмотря на сексуальные оскорбления, сестры Юлии Войс не смогли завоевать любовь всех судей.



Участницы "Поют все!" – дуэт "Наяда" / Фото из инстаграма шоу

Михаил Киселев

17-летний юноша из Одессы за своими плечами имеет немалый опыт: он дважды выигрывал "Караоке на Майдане", участвовал в "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. На сцену "Поют все!" он пришел уже подготовленным, поэтому исполнил песню группы "Бумбокс" – "Люди". Его вокал оказался на удивление интересным, назад судьи подарили ему 84 балла – он всего на один балл перескочил Маргариту Викторову, поэтому женщина покинула шоу, а он занял 3 кресло.



Участник "Поют все!" – Михаил Киселев / Фото из инстаграма шоу

Евгений Прудник

Мужчина из Киева когда-то профессионально занимался армреслингом, поскольку с детства мечтал быть супергероем. Но кроме этого он хотел выйти на большую сцену. 33-летний Евгений стал последним в 4 выпуске шоу, поэтому сумел закрепить судейские впечатления песней "Я люблю тебя до слез" Александра Серова. На его исполнение встали 88 судей, из-за чего он смог попасть на третье место финалистов выпуска, а юный Михаил должен был покинуть шоу.



Участник "Поют все!" – Евгений Прудник / Фото из инстаграма шоу

Певческая дуэль

Согласно результатам 4 выпуска финалистами проекта стали Наталия Слаква, группа 7teens и Евгений Прудник. Если Наталья автоматически попала в финал всего шоу, то между участниками группы и Евгением состоялась обязательная дуэль. Для этого этапа исполнители спели следующие хиты:

7teens – песню "Зорі" группы Kalush, получил 95 баллов !

! Евгений Прудник – песня "Тучи" группы "Иванушки", он собрал 25 баллов.

Согласно результатам дуэли, вместе со Слаквой в финал "Поют все!" попала молодежная группа 7teens!



Участники певческой дуэли на "Поют все!"/ Фото из инстаграма шоу