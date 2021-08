Первый выпуск первого сезона шоу "Поют все!" стал зрелищным! В Украине еще не проводились шоу подобного формата, ведь развлекательный проект вышел на телеэкраны в Великобритании лишь в 2018 году. Украина стала 18-й страной, в которой будет проходить шоу.

Читайте также Бывает по-разному, – Тоня Матвиенко о судействе на "Поют все"

Среди звездных судей на трибунах можно было увидеть сотню известных артистов и блогеров, которых знает едва ли не каждый украинец. Именно они решали судьбу людей, пришедших на кастинги проекта.

Согласно правилам шоу, каждый участник должен "раскатать" как можно больше звездных судей, чтобы они поднимались с кресел, танцевали и жали красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. Участник должен собрать как можно больше баллов. Кто получит наибольшее количество – попадает в финал шоу, а между вторым и третьим местом будет происходить певческая "дуэль". Победитель получит денежный приз в размере полумиллиона гривен.

Александр Балабанов

15-летний певец и актер из Киева стал первым участником песенного шоу. Парень уже знает, что такое большая сцена – за свою жизнь он выступал примерно на 500 сценах и посетил почти все континенты мира. Также Александр представлял Украину на Детском Евровидении в 2020 году. Что интересно, в день его участия в парня был день рождения. Он исполнил песню Sir ​​Duke Стиви Уандера.

Балабанов собрал 59 баллов из ста, хотя он рассчитывал на большее. Больше всего его раскритиковала Анастасия Приходько, впрочем, большинство похвалили юного исполнителя за голос и сложную песню.

Александра Ищук

Юная артистка из Обухова является одной из шести детей в семье. Александра поделилась, что часто слышала от других слова сожаления, потому что она из многодетной семьи, но девушка убеждена, что наоборот такая "команда" – это неистовая поддержка и любовь. На сцене "Поют все!" 19-летняя участница исполнила лирическую песню и заработала 87 баллов. Дмитрий Коляденко и Наталья Могилевская отметили талант девушки.

Фариз Мамедов

23-летний уроженец города Алматы, Казахстан, летел в Украину 6 часов и перед шоу спал всего 2. Несмотря на это, парень был уверен в своих силах, поскольку привык идти по жизни первым. Шоу "Поют все!" для него тоже стало еще одной ступенькой для достижения собственных певчих мечтаний.

На сцене проекта Фариз выполнил популярную песню The big bang группы Rock Mafia. Казахстанец смог поднять со стульев 53 судей, и столько же получил баллов.

Александр Коваленко

50-летний киевлянин стал совсем неожиданным гостем шоу, ведь по профессии – он не певец. Мужчина работает нейрохирургом в одной из лучших клиник Киева. Александр исполнил песню Александра Иванова и группы "Рондо" – "Боже, какой пустяк", за что получил 74 балла. Таким образом, Фариз Мамедов покинул шоу, поскольку набрал меньше всех исполнителей баллов. Светлана Белоножко и Виктор Павлик отдали особое уважение нейрохирургу.

Polygirls

Солистка юного коллектива Polygirls, Влада, имеет всего 17 лет, но уже смогла собрать вокруг себя певческую команду. Девушки родом из города Бровары. Но несмотря на горячую песню женской группы Spice Girls "Wannabe", они получили всего 44 балла и навсегда покинули певческий проект. Многие судьи не понимали, почему их коллеги не встали под исполнение песни, а также некоторые просили переголосовать, но правила шоу это запрещают. Поэтому юные девушки ушли из проекта.

Александр Круглый

Юный автор песен Александр тоже пришел на кастинг шоу "Поют все!", чтобы попробовать свои силы. Вместе с друзьями он уже создал 50 песен и около 15-ти продал, правда, украинские артисты пока игнорируют сотрудничество с ним. Поэтому 20-летний киевлянин решил покорять судей песней Артема Пивоварова "Дежавю", который сидит в составе ста судей. За него проголосовали рекордные 88 экспертов на момент выхода Круглого. Поэтому он занял первое кресло участников, где раньше сидела Александра Ищук. А вот шоу автоматически покинул Александр Балабанов.

Группа G-Art

На сцену следующими вышел дуэт G-Art, в который входит Александр и Евгения. Они шутят, что девизом их коллектива является "все по барабану". Несмотря на позитивный настрой и шутки, пара исполнителей проникновенно исполнила легендарную песню группы Queen "We are the champions". Они смогли поднять с кресел аж 84 судей! Дуэт получил совершенно разные отзывы, но, все же, занял одно из трех кресел лидеров. Нейрохирург Александр Коваленко, к сожалению, покинул шоу.

Александр Баратинец

28-летний исполнитель Александр с Волыни еще год назад работал на круизном лайнере, а уже в 1 выпуске "Поют все!" исполнил песню Монатика "Кружит". Впрочем, не смог закружить большинство судей и поднял с кресел всего 42 человек. Из-за этого "Бора" покинул шоу.

Елена Жигарева

Эту женщину знает немало меломанов, которые любят песни 2000-х. 39-летняя исполнительница Елена прославилась благодаря участию в группе "А-Студио", а песня "Улетаю" стала ее знаковые хитом. В ностальгию погрузилось большинство тренеров, ведь Елена смогла собрать 89 баллов и сразу попала на первое место! Поэтому G-Art вынужден покинуть шоу навсегда. Что интересно, выступление Елены осудила Алина Гросу, которая считает, что выступление популярной исполнительницы является несправедливым по отношению к другим конкурсантам.

Александр Порядинский

Победитель шоу "Х-Фактор" 4 сезон снова вернулся на сцену, чтобы напомнить о себе. Ему было всего 15 лет, когда он завоевал украинскую публику и выиграл 2 миллиона гривен. Певец признался, что на эти средства приобрел отцу автомобиль, себе – квартиру, а остальные деньги потратил на обучение и собственное творчество. На сцене "Поют все!" Порядинский спел песню Александра Пономарева "Варто чи ні" и покорил большинство певцов. Он получил 84 балла, но потому, что тройка лидеров имеет немного более высокие оценки, Порядинский покинул проект навсегда.

Валентин Мушинский

28-летний певец из Луцка имеет собственную группу и даже признается, что заявку на шоу за него заполнил его напарник. Он рассказал, что является достаточно застенчивым и несколько мечтательным, впрочем, очень хочет одержать победу в шоу. На сцене "Поют все!" 1 выпуск он выполнил легендарную песню Linkin Park под названием Numb. Валентин смог собрать наибольшее количество баллов за весь выпуск – 93 балла! Он автоматически попал на первое место среди лидеров, а вот Александра Ищук оставила проект. Выступление Мушинского вызвало немало споров между старшим и младшим поколением, и все же завоевало любовь многих украинцев.

Долгожданный финал выпуска

Поскольку Валентин Мушинский занял первое кресло, то, по правилам шоу, между собой в "певческой дуэли" должны посоревноваться участники из второго и третьего клисла. А это – Елена Жигарева и Алекандр Круглый. Парень исполнил песню Макса Барских "Хочу танцевать" и за выступление получил 58 голосов. А вот Елена за свою песню Fergie "London Bridge" получила 90 баллов, благодаря чему победила в дуэли.

Соответственно, Валентин Мушинский и Елена Жигарева попали в следующий этап шоу и встретятся в следующих выпусках.

Поют все 1 выпуск: смотреть видео онлайн