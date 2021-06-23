Известная американская актриса Дженнифер Энистон появилась на обложке июльского выпуска People. Она позировала в красном летнем платье с пикантным декольте. Знаменитость также дала интервью, в котором рассказала о ее теперешней жизни.

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Дженнифер Энистон о нынешней жизни

Актриса рассказала, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливой. Она вполне довольна теперешней жизнью.

Я нахожусь в полной гармонии, в действительно спокойном месте. У меня есть работа, которую я люблю, в моей жизни есть люди, которые важны для меня, и у меня есть хорошие собаки. Я просто очень счастливый и благословенный человек,

– рассказала Дженнифер.

Энистон призналась, что ходила к психотерапевту, ведь публичность часто наносит вред звездам и приводит к проблемам. Но благодаря труду над собой актриса смогла достичь такой гармонии.

"Самосознание – ключ к успеху. Мне многое дала терапия и работа над собой. Будучи публичным человеком, я понимаю, что это дает мне множество удивительных вещей. Но есть также много сложностей, потому что мы всего лишь люди, но мы становимся мишенью. Иногда члены семьи или близкие люди могут позвонить с вопросами: "У тебя будет ребенок? Ты выходишь замуж?". О, черт возьми, когда и сколько лет понадобится, чтобы игнорировать эти глупости?", – добавила актриса.



Дженнифер Энистон / Фото People

Быть счастливой Дженнифер помогают йога и медитация. Знаменитость обожает заниматься этими практиками.

Я медитирую каждый день. Этого достаточно. И любая практика йоги – это моя медитация. Думаю, я просто смотрю глубже. И я верю в человечество, хотя есть так много вещей, которые лишают нас веры, но я верю,

– поделилась актриса.

Дженнифер Энистон также призналась, как бы могла описать себя: "У меня доброе сердце, и я отличный друг. Я руководствуюсь любовью", – подытожила звезда.