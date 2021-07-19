Похудевшую Адель заметили на матче NBA: редкий выход в смелом плаще

На днях состоялся финальный матч NBA, который посетили не только именитые спортсмены, но и звезды шоу-биза. Больше всего восторга вызвало появление на трибунах певицы Адель. Она поразила стройной фигурой и фантастическим образом.

Для редкого выхода 33-летняя Адель выбрала смелый look. Певица надела длинное легкое пальто с необычным мраморным принтом. Это вещь из коллекции осень-зима известного британского бренда Vivienne Westwood.

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Экстравагантное пальто стало идеальным дополнением к total black образу Адель. Под него звезда надела обтягивающие черные джинсы и топ от премиального дома моды Saint Laurent.

Завершением аутфита стали черные босоножки на каблуке с тонкими ремешками. Это обувь эксклюзивной марки Gianvito Rossi. Звезда подобрала множество золотых аксессуаров – серьги-кольца, браслет и массивное кольцо. На финальном матче NBA она соблюдала меры безопасности, надев защитную маску.

Обладательница Грэмми в который раз поразила публику фантастическим видом. После развода Адель безумно похудела, поэтому смело подчеркивает обольстительные женственные формы облегающими нарядами.

Фото Адель на матче NBA смотрите на сайте таблоида Just Jared

На трибуне Адель сидела рядом с Ричем Полом, который является агентом баскетболиста Джеймса Леброна. Их совместное появление спровоцировало слухи о романе. Как пишет TMZ, звезды чувствовали себя уютно друг возле друга, однако не проявляли чувства на публике. Пока ни одна из сторон не комментирует предположения журналистов.

Личная жизнь Адель вызывает много слухов: