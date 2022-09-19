Вся Британия почтила минутой молчания память о Елизавете II: трогательные кадры

В канун похорон королевы Елизаветы II Великобритания минутой молчания почтила память Ее Величества. Без преувеличения вся страна стихла на минуту.

Почтение памяти королевы Елизаветы II состоялось в предпоследний день траура в стране в 22:00 по киевскому времени. Многие собрались на площадях, чтобы вместе почтить Ее Величество накануне похорон.

Обратите внимание Гроб Елизаветы II сделали еще 30 лет назад: интересные детали о нагробных символах

Как проходила национальная минута молчания

В преддверии траурного мероприятия по телевидению транслировали речь Камилы – королевы-консорта. Жена Чарльза III назвала свою покойную свекровь "одинокой женщиной в мире, где доминируют мужчины", отметив ее силу.

В 22.00 началась национальная минута молчания. По замыслу, до и после нее должны были ударить часы Биг Бен. Однако этого не произошло и официального объяснения причин пока нет.

Премьер-министр Лиз Трасс с мужем на минуту молчания вышли на улицу Даунинг-стрит и почтили память королевы у резиденции главы правительства.

Минута молчания в Великобритании / Фото Sky News

На опубликованных кадрах видно, что жизнь в Великобритании замерла на минуту – все улицы, учреждения и заведения утихли.

Национальная минута молчания в Великобритании: щемящее видео

Похороны королевы Елизаветы II: главное

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября в замке Балморал в Великобритании объявили 10-дневный траур. 19 сентября пройдут похороны Ее Величества в Лондоне.

На похороны пригласили около 500 глав иностранных стран. От Украины в Лондон прибыли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмигаль. Президент Владимир Зеленский почтил память королевы в британском посольстве в Киеве.

Похороны королевы могут стать самым массовым событием в Великобритании со времен Второй мировой войны – на траурной церемонии ожидают присутствие миллионов людей. 19 сентября объявлено выходным в стране, чтобы граждане могли проститься с Ее Величеством.

Интересно – что известно о королеве Елизавете: смотрите видео