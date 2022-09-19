Подавлен и со слезами на глазах: как переживает потерю король Чарльз III – фото с похорон

Чарльз III, новый британский король, подавлен потерей Елизаветы II. Он прибыл на похороны матери, едва сдерживая слезы.

Король Чарльз III прибыл в Вестминстер-холл около 10:30. Он приехал вместе с сыном, принцем Уильямом, сообщает 24 канал.

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Чарльз III на похоронах матери

Короля встретили бурными аплодисментами, когда он ехал вдоль парада Конной гвардии.



Чарльз ІІІ / Фото Sky News

Впоследствии Чарльз ІІІ возглавил траурную процессию за гробом Елизаветы ІІ. Он шел в военной форме рядом с сестрой принцессой Анной и братьями Эндрю и Эдвардом.

Чарльз ІІІ / Фото Getty Images

, что на гробу королевы был венок из цветов – розовых роз, георгин и гортензии. Сообщают, что цветы подбирал Чарльз ІІІ. На венке лежит записка – личное письмо короля к покойной матери.

Чарльз ІІІ / Фото Sky News

Около 10:50 процессия прибыла в Вестминстерское аббатство. Заходя в храм, король пытался эпотомно вытереть слезы платочком. На службе Чарльз III сел ближе к гробу матери – в первом ряду. Рядом с ним была королева-консорт Камилла.



Чарльз III с членами семьи / Фото Sky News

Во время того, как все пели "Боже, храни короля", Чарльз ІІІ смотрел прямо – на гроб матери.



Чарльз ІІІ / Фото Sky News

Когда гроб с телом Элизаветы II был доставлен в арку Веллингтона, король Чарльз III стоял перед гробом и в последний раз отдал честь.

Чарльз ІІІ и Камилла / Скриншот из видео

Как живет Чарльз ІІІ после смерти матери