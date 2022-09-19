Подавлен и со слезами на глазах: как переживает потерю король Чарльз III – фото с похорон
Чарльз III, новый британский король, подавлен потерей Елизаветы II. Он прибыл на похороны матери, едва сдерживая слезы.
Король Чарльз III прибыл в Вестминстер-холл около 10:30. Он приехал вместе с сыном, принцем Уильямом, сообщает 24 канал.
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Чарльз III на похоронах матери
Короля встретили бурными аплодисментами, когда он ехал вдоль парада Конной гвардии.
Впоследствии Чарльз ІІІ возглавил траурную процессию за гробом Елизаветы ІІ. Он шел в военной форме рядом с сестрой принцессой Анной и братьями Эндрю и Эдвардом.
Около 10:50 процессия прибыла в Вестминстерское аббатство. Заходя в храм, король пытался эпотомно вытереть слезы платочком. На службе Чарльз III сел ближе к гробу матери – в первом ряду. Рядом с ним была королева-консорт Камилла.
Чарльз III с членами семьи / Фото Sky News
Во время того, как все пели "Боже, храни короля", Чарльз ІІІ смотрел прямо – на гроб матери.
Когда гроб с телом Элизаветы II был доставлен в арку Веллингтона, король Чарльз III стоял перед гробом и в последний раз отдал честь.
Как живет Чарльз ІІІ после смерти матери
- Сразу после смерти Элизабет II, Чарльза III, он автоматически стал королем Соединенного Королевства и других 14 стран.
- На следующий день, 9 сентября, монарх пришел в Букингемский дворец, вышел к публике и поговорил с людьми. Вечером он сделал сообщение нации, где упомянула свою мать, назвала Камиллу Королеву Консорцити и вручил принца Уильяма и Кейт титулы принца и принцессы Уэльских.
- 10 сентября Чарльз III официально объявил короля. Он отправился на встречу с представителями стран, общался с субъектами и обратился к парламенту.