Перед похоронами Елизаветы II показали последний портрет королевы

19 сентября 2022 , 12:40
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Источник:

инстаграм королевской семьи

Букингемский дворец опубликовал последний портрет Елизаветы II. Это фото появилось в сети накануне похорон королевы.

Британская королева Елизавета II мирно скончалась в Балморале 8 сентября. Сегодня, 19 сентября, пройдут ее похороны.

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Последний портрет Елизаветы II

В преддверии церемонии прощания с Ее Величеством Букингемский дворец опубликовал последний портрет королевы. На фото она позирует с ухмылкой на лице. Елизавета II одела нежно-голубое платье с длинным рукавом, дополнив образ жемчужным ожерельем и серьгами, а также изысканными брошками.

В этом году Ее Величество отметило Платиновый юбилей своего правления – оно было одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Миллионы людей соберутся вместе, чтобы почтить память ее выдающейся жизни,
– такова была подпись под фото.


Последний портрет Елизаветы II / Фото с инстаграма королевской семьи

Отметим, что все важные события, происходящие в день похоронного процесса, мы отслеживаем и сообщаем в материале по ссылке

.

В комментариях поклонники королевской семьи и пользователи сети восхищаются фотографией Ее Величества:

  • "Это прекрасный портрет";
  • "Покойтесь с миром, Ваше Величество";
  • "Обожаю эту красивую леди. Была невероятной до самого конца";
  • "Королева улыбки. Очаровательная";
  • "Она была такой красивой";
  • "Ее Величество имело безупречную улыбку";
  • "Фото перехватило дыхание. Имеет такой счастливый вид";
  • "Мне очень нравится эта фотография. Это то, как мы ее запомним. Спасибо, мэм".
Автор: Марія Касій