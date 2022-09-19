Перед похоронами Елизаветы II показали последний портрет королевы

Букингемский дворец опубликовал последний портрет Елизаветы II. Это фото появилось в сети накануне похорон королевы.

Британская королева Елизавета II мирно скончалась в Балморале 8 сентября. Сегодня, 19 сентября, пройдут ее похороны.

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Последний портрет Елизаветы II

В преддверии церемонии прощания с Ее Величеством Букингемский дворец опубликовал последний портрет королевы. На фото она позирует с ухмылкой на лице. Елизавета II одела нежно-голубое платье с длинным рукавом, дополнив образ жемчужным ожерельем и серьгами, а также изысканными брошками.

В этом году Ее Величество отметило Платиновый юбилей своего правления – оно было одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Миллионы людей соберутся вместе, чтобы почтить память ее выдающейся жизни,

– такова была подпись под фото.



Последний портрет Елизаветы II / Фото с инстаграма королевской семьи

, что все важные события, происходящие в день похоронного процесса, мы отслеживаем и сообщаем в материале по ссылке

В комментариях поклонники королевской семьи и пользователи сети восхищаются фотографией Ее Величества: