Кроме Байденов и Зеленской: кто еще будет на похоронах Елизаветы II

Уже завтра, 19 сентября, состоится одно из величайших исторических событий этого столетия – похороны британской королевы Елизаветы II. Ее Величество умерло еще 8 сентября, поэтому последние 10 дней продолжались интенсивные приготовления по сей день. В частности, свои планы срочно скорректировали лидеры других стран.

К похоронам королевы готовились последние десятилетия и сама Елизавета II участвовала в организации многих вопросов. В частности, она отдала приказ, чтобы тело ее мужа Филиппа перезахоронили рядом с ней после ее упокоения в семейной часовне короля Георга VI.

Важно знать Похороны Елизаветы II: все, что известно на данный момент об историческом событии

Поэтому после смерти Елизаветы II многие лидеры государств также изменили планы на следующие недели. Букингемский дворец начал рассылать приглашения на похороны 19 сентября и некоторые из них сразу же приняли. Теперь известно о следующих гостях траурного события:

Иностранные гости

президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден;

Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден; супруга президента Украины Елена Зеленская;

Елена Зеленская; президент Турции Реджеп Эрдоган;

Реджеп Эрдоган; президент Франции Эмманюэль Макрон;

Эмманюэль Макрон; президент Индии Драупади Мурма и исполняющий обязанности верховного комиссара Суджит Гош;

Драупади Мурма и исполняющий обязанности верховного комиссара Суджит Гош; президент Ганы Нана Акуфо-Аддо и первая леди Ребекка Акуфо-Аддо;

Нана Акуфо-Аддо и первая леди Ребекка Акуфо-Аддо; президент Габона Али Бонго Ондимба;

Али Бонго Ондимба; премьер-министры Австралии, Канады, Новой Зеландии, Ирландии, Фиджи;

Австралии, Канады, Новой Зеландии, Ирландии, Фиджи; посол Гондураса Иван Ромеро-Мартинес;

Иван Ромеро-Мартинес; министр управления и парламентских дел Гайаны Гейл Тейшейра;

управления и парламентских дел Гейл Тейшейра; президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

Урсула фон дер Ляйен; император Японии Нарухито – это будет его первая заграничная поездка после вступления на престол в мае 2019.

Что интересно, Владимира Путина на похороны никто не приглашал, равно как и глав государств Беларуси, Сирии и Афганистана. На похоронах также будут высокопоставлены политики Великобритании, среди которых премьер-министр страны Лиз Трасс и лидер лейбористской партии Кейр Стармер.

На смерть королевы сразу откликнулись члены королевских семей со всей Европы, многие из которых были кровными родственниками королевы. Поэтому они тоже будут на похоронах:

Королевские монархи из Европы

король Испании Филипп VI с супругой Летицией;

Филипп VI с супругой Летицией; король Бельгии Филипп I с королевой Матильдой;

Филипп I с королевой Матильдой; король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия;

Карл XVI Густав и королева Сильвия; король Нидерландов Виллем-Александр с женой Максимой;

Виллем-Александр с женой Максимой; король Норвегии Гаральд V с женой Соней;

Гаральд V с женой Соней; королева Дании Маргрете II.

Конечно, к похоронам обязательно присоединятся родственники из королевской семьи покойной Елизаветы II, включая ее детей – короля Чарльза III, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдуарда, а также их собственные семьи. Также присутствуют внуки королевы, в том числе принц Уильям и его жена Кейт и принц Гарри из Меган Маркл. Пока неизвестно, будут ли правнуки королевы, ведь они еще совсем маленькие. Отметим, что Вестминстерское аббатство может вместить 2000 человек.

Вечером накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для иностранных VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории. В обед 18 сентября он уже принял на частную аудиенцию Лиз Трасс, с которой он еще встретится на вечернем приеме.



Король Чарльз III на аудиенции с Лиз Трасс / Фото Sky News