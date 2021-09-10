Похороны легендарного Жана-Поля Бельмондо: щемящее видео церемонии в Париже

В Париже, в церкви Сен-Жермен-де-Пре, проводится последнее богослужение над телом покойного французского актера Жана-Поля Бельмондо. С ним прощаются родные и близкие. Звезда кинематографа умер 6 сентября 2021 года.

10 сентября в Париже проходит последняя, частная церемония прощания с известным французским актером Жаном-Полем Бельмондо. В последний путь его отправляют самые близкие.

Обратите внимание Франция в трауре по таланту: трансляция прощальной церемонии с Жаном-Полем Бельмондо

Отпевание проходит в одной из самых старинных церквей столицы Франции Сен-Жермен-де-Пре. Как пишут СМИ, Жана-Поля Бельмондо кремируют. Накануне, в Доме инвалидов, с актером попрощались около 1 000 поклонников. На церемонию прибыл президент Франции Макрон.

Для того, чтобы в последний раз увидеть Жана-Поля Бельмондо, в храм, где происходит прощание, прибыли группы поклонников его творчества. На похороны также прибыли такие звезды Франции, как комик и актер Пьер Ришар и близкий друг Бельмондо – Ален Делон.

К слову, Делон не присутствовал на прощании с Жаном-Полем Бельмондо, которое происходило 9 сентября, так как плохо себя чувствовал. Оба актера были не только коллегами, но и дружили всю жизнь. После известия о смерти Жана-Поля Бельмондо, Ален Делон снял видеоролик на котором сказал:

"Я совершенно раздавлен. Я постараюсь не последовать за ним в ближайшие пять часов. Однако было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни, мы начинали вместе шестьдесят лет назад".

Похороны Жана-Поля Бельмондо: смотреть видео онлайн

Смотрите также Жан-Поль Бельмондо – икона стиля: лучшие образы легендарного актера

Что известно о смерти Жана-Поля Бельмондо

6 сентября 2021 года легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. Об этом сообщил его адвокат. Звезда умер дома, в Париже.

Менее чем через час президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на потерю. Он подчеркнул, что актер был национальным достоянием.

Добавим, первую мировую славу Жан-Поль Бельмондо получил после роли в фильме "На последнем дыхании". Впоследствии он стал одним из самых выдающихся актеров, которого ассоциируют с "новой волной" французского кинематографа.

Актер сыграл в фильмах культовых режиссеров: Жан-Люка Годара ("Женщина есть Женщина"), Луи Маля ("Вор"), Франсуа Трюффо ("Сирена с "Миссисипи"). У него была собственная кинокомпания Cerito.

При жизни Жан-Поль Бельмондо получил немало наград. Его номинировали на BAFTA, в 1989 году получил премию "Сезар". В 2011 году на Каннском кинофестивале был отмечен Почетной Золотой пальмовой ветвью, а в 2016 году получил премию "Золотой лев".