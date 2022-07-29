Биография Глеба Бабича – военного, поэта и автора хитов Kozak System

Активист и поэт Глеб Бабич 6 лет сражался с российскими оккупантами, а погиб уже во время полномасштабного вторжения – 28 июля 2022 года. На войне его знали как "Лентяя". Биографию известного воина, волонтера и поэта читайте дальше.

Глебу Бабичу было 53 года. Он служил в 10-й горно-штурмовой бригаде и написал для нее гимн "Подай зброю", который стал самой известной его песней. Об исключительном таланте и патриотизме "Лентяя" далее в материале 24 канала.

Важно В боях за Украину погиб поэт Глеб Бабич

Биография Глеба Бабича

Глеб Бабич родился 2 марта 1969 года в Николаеве. Его отец Валерий Васильевич был известным в городе кораблестроителем, журналистом и автором книг о строительстве отечественных авианосцев. Мать Евгения Валерьевна работала зубным врачом.

С самого детства Глеб Бабич писал стихи и занимался музыкой. В Николаеве у него была студия звукозаписи, где записывались не только украинские, но и зарубежные артисты. До войны он творил, писал песни и имел свой бизнес, а в 2014 году присоединился к антитеррористической операции на Донбассе. У воина был позывной "Лентяй". Это его творческий псевдоним еще с молодости – "Доктор Лентяй".

У меня не было иного пути. Не было альтернативы идти или не идти, то есть не было сомнений и выбора. Все было таким естественным процессом,

– говорил Глеб Бабич в интервью "Репортеру".

Он также возглавлял волонтерскую инициативу "Res_Publica. Братья по оружию" и был активистом общественной организации "Дело общин".

что в 2019 году Глеб Бабич баллотировался в Верховную Раду от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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Песни Глеба Бабича

У Бабича было много звездных друзей. Его песни поет популярная украинская рок-группа Kozak System. Трек "Подай зброю" стал неофициальным гимном 10-й горно-штурмовой бригады, в которой служил поэт. Клип на него снимали в районе Попасной и Золотого, а некоторые кадры – на самом "нуле".

Клип начинается с девочки Нади. Я ее называю – дочь. Ей 23 года, она снайпер. С нее клип начинается и ею заканчивается. Такая маленькая, хрупкая, симпатичная, ее невозможно было не снять в клипе. В чем-то она тоже характеризует эту войну,

– рассказывал Бабич журналистам.

Kozak System – Подай зброю: смотрите видео онлайн

что сначала Бабич предлагал "Подай оружие" Саше Положинскому, когда он был фронтменом "Тартака", но тот отказался, потому что это якобы не его стиль, и посоветовал обратиться к Ивану Леньо из Kozak System.

За последние четыре года Kozak System выпустили еще несколько песен в коллаборации с Глебом Бабичем:

"Сила і зброя";

"Досить сумних пісень";

"Свобода наче любов";

"Ті, що тримають небо над Різдвом";

"Мольфар".

Официальный релиз последней состоялся в начале июля 2022 года, за несколько недель до смерти поэта. Вскоре они с Иваном Леньо должны выпускать еще один трек - "Не покинь".

Kozak System – Мольфар: смотрите видео онлайн

Стихи Глеба Бабича

В творческом наследии Глеба Бабича более 500 стихов. Большинство из них он написал уже на войне. В 2021 году он издал свой первый и последний сборник "Вірші та пісні". Вот его последнее стихотворение, опубликованное в фейсбуке 24 июля, за четыре дня до смерти.

Коли смерть присяде на бруствер, спитає – "Ну що тут ти?" Коли нас, як тісто, місить вогняний вал, Я не стану смикати Бога – вийду в канал арти. У піхоти з артою і Богом – зАвжди прямий канал.



Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни, Продиктую чарівні цифри, наче магічний код. Скрипне радіо – "Прийняв. Тримайтеся, пацани". Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".



Оживе на позиції стадо сталевих слонів, Поверне свої хоботи в сторону наших бід. І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів, Для швидкої доставки – без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал, Небо теж полюбляє сипати – снігом, градом, дощем. Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп. Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло, Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт. Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело. Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.