В авиакатастрофе погиб Джо Лара – знаменитый исполнитель роли Тарзана

Американский актер, звезда сериала "Тарзан: Героические приключения" Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США. Вместе с ним ушла из жизни и его жена – Гвен Шамблин.

Самолет упал в озеро у Нэшвилла в штате Теннесси. Кроме супругов Джо и Гвен погибли еще пять человек.

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Джо Лара погиб в США в авиакатастрофе

Одномоторный самолет Cessna C501 упал в озеро около города Нэшвилл в штате Теннесси. По сообщению Федерального управления гражданской авиации США, трагедия произошла еще в субботу, 29 мая.

Борт летел во Флориду, но по неизвестным пока причинам рухнул. Обломки разбросало на почти километр во все стороны.

Спасатели заявили, что погибли семь человек, и "живых больше не ищут".

Среди погибших – 58-летний известный актер и музыкант Джо Лара и его жена Гвен Лара (Шамблин), писательница и диетолог.



Обломки самолета разбросало на почти километр в стороны по озеру / Фото CNN

Чем известен миру Джо Лара

Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962. Удачно начал карьеру модели, но охотно взялся и за исполнение главной роли в фильме "Тарзан на Манхэттене" 1989 года, которая и сделала его знаменитым.

Затем Лара снялся в нескольких боевиках (например, "Американский киборг: Стальной воин" и "Операция отряда "Дельта").

И еще в популярных сериалах "Спасатели Малибу" (1993), "Тарзан: Героические приключения" (1996 – 1997) и "Конан" (1998).

В 2002 же решил уйти из кино, чтобы развиваться как певец и музыкант в стиле кантри. А в 2018 женился на Гвен Шамблин, имея дочь от предыдущего брака. Общих детей пара завести не успела.



Джо Лара в роли Тарзана / Фото с сайта joelara.com

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