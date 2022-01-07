Поем каждое Рождество, – Божики рассказали о любимой семейной колядке
Источник:24 канал
Перед рождественскими праздниками журналисты 24 канала побывали в гостях у скрипача Александра Божика и его жены Юлии. Супруги поделились, что каждый год на Рождество поют колядку "Бог ся рождає".
Рождество – особое, магическое время, когда в разных уголках страны звучат красивые колядки, семьи собираются за одним столом и наслаждаются временем вместе. В семье Божиков обожают колядовать.
Полный разговор здесь О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой
Любимая колядка Божиков
Юлия Божик призналась, что в их семье очень любят колядовать и самая любимая колядка всех друзей – "Бог ся рождає". Поэтому из года в год Божики поют именно ее.
Помню, когда еще был маленьким, бегал по району, где жил во Львове, заходил в каждый дом, чтобы заработать немного денег. "Бог ся рождає" я знал лучше всего, поэтому колядовал ее. Часто еще брал с собой скрипку, а с ней и слов не надо знать,
– вспомнил Александр.
Текст колядки "Бог ся рождає":
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться,
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоти Бога бачуть,
Тут же, тут же,
Тут же, тут же, тут!
Марія Му Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський їй допомагає!
Йосиф старенький колише Дитятко:
– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!
Три славні царі к вертепу приходять,
Ладан і смирну, золото приносять.
А пастиріє к Ньому прибігають,
І яко Царя своєго вітають.
І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.
"Было бы хорошо даже с Юлей так поколядовать, но рояль с собой не понесем (смеется). А скрипку можно, это классно. Возможно, в этом году эта традиция продолжится и мы пойдем ко всем крестникам со скрипкой и красивыми колядками", – добавил Божик.Важно! Специально для рождественского проекта "Святая ночь со звездами"
Интервью с Юлей и Александром Божиками в видеоформате: смотрите видео онлайн