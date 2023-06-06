Не дадим погибнуть, – Бедняков и другие просят позаботиться о животных при эвакуации

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области объявили эвакуацию. Экоактивисты призывают не забывать о домашних любимцах – важные сообщения распространяют и звезды.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС, вызвав угрозу для тысяч украинцев и их домашних любимцев, домашних животных и всего живого. Украинские звезды призывают спасать животных и, по возможности, брать их с собой на эвакуацию.

Смотрите также В последний раз такой приказ отдавал Гитлер: звездный бомонд яростно реагирует на подрыв Каховской ГЭС.

Андрей Бедняков обратился к жителям Херсона. Он просит забирать животных или хотя бы выпустить и отвязать, чтобы у любимцев был шанс на спасение.

Умоляю вас, забирайте своих домашних любимцев с собой при эвакуации. Спасайте соседских собак, кошек и других. Снимайте с палки. Не дадим им погибнуть. Давайте отличаться от тех "животных", которые все это сделали,

– написал шоумен.

В комментариях поддержали Беднякова и даже поспорили с ним – не стоит называть россиян "животными", потому что даже этого звания они не заслуживают.

К призывам присоединилась Ольга Сумская. Она призывает позаботиться о заслуживающих жизни животных. "Жители Херсонщины, если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите из цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. Дайте пушистым шанс на спасение".

Звезды просят позаботиться о животных / Фото с инстаграм-сториз

Как позаботиться о животных