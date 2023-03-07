Из Бали в Офис Президента: чем во время войны занимаются блоггеры, которые были на встрече с Подоляком

На днях в сети разгорелся скандал из-за того, что блоггерка Ксюша Манекен получила отличие от ГУР МО. Под критику попали и другие украинские блоггеры, находившиеся на встрече с Михаилом Подоляком. Однако, как утверждают инфлюэнсеры и сам Подоляк, на этой встрече не выдавали никаких наград, об этом даже не думали.

24 Канал попытался проанализировать, как работают блоггеры во время войны, какой контент публикуют, как помогают армии и помогают ли вообще. О тех, кто был на встрече в Офисе Президента – читайте дальше.

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Саша Бо

1,8 миллиона

Инфлюэнсер родом из Ивано-Франковска. В начале полномасштабного вторжения Саша вместе с детьми уехала за границу, однако совсем скоро вернулась домой и продолжила блоггерскую деятельность.

На личной странице в инстаграмме Саша Бо в основном публикует только личный и рекламный контент, fashion и beauty контент. В частности, не так давно она с детьми побывала на Бали, откуда распространила немало фото и видео. На большинстве кадров блоггер изображена в откровенных купальниках.

Что публикует во время войны Саша Бо / Скриншоты инстаграм-страницы блоггерки

А в инстаграмм-сторис девушка часто публикует информацию о сборе средств для наших защитников. Сама же проводит благотворительные распродажи одежды и аксессуаров. Они проходят в салоне красоты Саши, расположенном в Ивано-Франковске. Все собранные средства блоггерка перечисляет на нужды ВСУ. На каждой из таких распродаж удается собрать по несколько десятков тысяч гривен. За год полномасштабной войны только на распродажах блоггерке удалось собрать несколько сотен тысяч, а также она постоянно перечисляет на всевозможные нужды ВСУ средства с собственных счетов.

Платон Тарнавский

34 тысячи

Вместе с Сашей на встрече с Михаилом Подоляком был ее муж Платон Тарнавский. Они поженились в сентябре 2022 года, сейчас имеют совместный бизнес – Платон работает стоматологом в клинике эстетики тела stories.aesthetic.clinic, которую открыл вместе с любимой.

Пока неизвестно, почему Платон также был приглашен в Офис Президента, поскольку он не позиционирует себя как блоггер, не является лидером мнений. Мужчина не активен в инстаграмме, не говорит там о войне. На его личной странице есть только 9 постов, которые касаются работы.



Что публикует во время войны Платон Тарнавский / Скриншот инстаграм-страницы стоматолога