Украинская блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя – Оксана Волощук) попала в скандал после того, как показала награду от ГУР. 24 Канал собрал всю актуальную информацию, которую обсуждают в сети.

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3 марта на Банковой состоялась встреча украинских инфлюэнсеров и советника главы ОП Михаила Подоляка. Среди них были: Никита Добрынин, Саша Бо, Евгений Таллер, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Александр Залиско, другие медийные персоны, а также присоединявшиеся по видеосвязи.

Как сообщали сами блогеры, это была встреча-знакомство, а обсуждение касалось мотивации и поддержания боевого духа. Также у инстаграм-звезд была возможность задать вопрос – Саша Бо поинтересовалась у Подоляка, когда закончится война.


Блогеры встретились с Подоляком / Коллаж 24 Канала

Приезд на Банковую в своем инстаграме активно осветила и Ксюша Манекен. Известная своей позицией относительно языка, она похвасталась, что не важно, на каком языке ты общаешься и одета ли на фото. Очевидно, предвидя критику, она добавила, что "понимает боль подписчиков", но затем удалила эти слова. "Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я".

Не важно, что о тебе говорят другие, не важно, одетая ты на фото или полуобнаженная, не важно даже на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь,
– писала она.


Награда для Манекен / Скриншот

Затем Ксюша опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое отличие "за содействии военной разведке Украины II степени" от ГУР МО. Датой указано 10 октября 2022 года, то есть решение о награждении было принято уже давно. Однако пользователи сети восприняли эти фото так, будто все блоггеры получали знаки отличия – но это неправда, об этом говорят и сами лидеры мнений, и Михаил Подоляк.

Никаких наград, вообще никаких. Никаких знаков отличия, ничего и близко не было, и даже мысли не было об этом. Потому что это была встреча не о наградах, а о разъяснениях.

Подоляк о блогерах и наградах: видео

Несмотря на это, в сети полился хейт как в сторону Манекен, так и в сторону ГУР – украинцев удивил выбор наградить именно инфлюэнсера, пока другие бойцы остаются без знаков отличия, а также они вспоминали о ее скандалах, о которых речь будет идти ниже. В частности, награждение не поддержала супруга Дениса Прокопенко. Хотя были и те, кто заступался за блогершу, например, Рамина Эсхакзай.

24 Канал поинтересовался, за какие заслуги Оксана Волощук получила награду. Источники в ГУР МО ответили, что задачи выполняют немало публичных и непубличных людей. Они заверили, что люди разных профессий могут оказывать помощь разведке. В то же время методы и способы достижения победы должны быть скрыты.

Военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую публику.

Очевидно, что после награждения Оксане Волощук "прилетело" не просто из-за ее профессии блогера. Ранее девушка признавалась, что с 19-летнего возраста начала заниматься эскортом, но не вступала в контакты с богачами, а "сопровождала" их на различных мероприятиях. В 22 года Ксения перестала заниматься такой деятельностью, а начала развиваться как модель, фотограф и блогер, также занималась брачным агентством.

В профиле Ксюши Манекен – откровенные и эротические фотографии. На своей странице она пишет сообщения только на русском языке – эта ее позиция также не понравилась многим украинцам. Девушка отказывалась переходить на украинский, потому что считает, что язык не важен.


Профиль Ксении / Скриншот

Также инфлюэнсеру напоминали ее позицию по оккупированному Крыму в 2015 – 2016 годах. Тогда она распространяла кадры, в которых выражала мнение о том, что "неважно, чей Крым". Также она заявила, что после аннексии на полуострове "улучшилась жизнь и все это должны признать".


Позиция по Крыму несколько лет назад / Скриншот

Сначала Ксюша Манекен реагировала на критику и хейт в своей манере. "Скрины 2015-16 годов о Крыме... В то время я, как и многие другие, не понимала, что происходит. Считала, что главное, чтобы все были живы и здоровы. С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, будто сами без греха. Ну зато о войне и проблемах все забыли на время".

Впоследствии она опубликовала публичные извинения и удосужилась написать, что Крым – это Украина, но дальше на русском языке.

Сейчас я хочу публично признать, что много лет назад была не права касательно своего мнения по Крыму. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль.