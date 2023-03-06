Украинская блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя – Оксана Волощук) попала в скандал после того, как показала награду от ГУР. 24 Канал собрал всю актуальную информацию, которую обсуждают в сети.

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Встреча с блогерами: были ли там награды

3 марта на Банковой состоялась встреча украинских инфлюэнсеров и советника главы ОП Михаила Подоляка. Среди них были: Никита Добрынин, Саша Бо, Евгений Таллер, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Александр Залиско, другие медийные персоны, а также присоединявшиеся по видеосвязи.

Как сообщали сами блогеры, это была встреча-знакомство, а обсуждение касалось мотивации и поддержания боевого духа. Также у инстаграм-звезд была возможность задать вопрос – Саша Бо поинтересовалась у Подоляка, когда закончится война.



Блогеры встретились с Подоляком / Коллаж 24 Канала

Приезд на Банковую в своем инстаграме активно осветила и Ксюша Манекен. Известная своей позицией относительно языка, она похвасталась, что не важно, на каком языке ты общаешься и одета ли на фото. Очевидно, предвидя критику, она добавила, что "понимает боль подписчиков", но затем удалила эти слова. "Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я".

Не важно, что о тебе говорят другие, не важно, одетая ты на фото или полуобнаженная, не важно даже на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь,

– писала она.



Награда для Манекен / Скриншот

Затем Ксюша опубликовала фото, на котором продемонстрировала свое отличие "за содействии военной разведке Украины II степени" от ГУР МО. Датой указано 10 октября 2022 года, то есть решение о награждении было принято уже давно. Однако пользователи сети восприняли эти фото так, будто все блоггеры получали знаки отличия – но это неправда, об этом говорят и сами лидеры мнений, и Михаил Подоляк.

Никаких наград, вообще никаких. Никаких знаков отличия, ничего и близко не было, и даже мысли не было об этом. Потому что это была встреча не о наградах, а о разъяснениях.

Подоляк о блогерах и наградах: видео

Несмотря на это, в сети полился хейт как в сторону Манекен, так и в сторону ГУР – украинцев удивил выбор наградить именно инфлюэнсера, пока другие бойцы остаются без знаков отличия, а также они вспоминали о ее скандалах, о которых речь будет идти ниже. В частности, награждение не поддержала супруга Дениса Прокопенко. Хотя были и те, кто заступался за блогершу, например, Рамина Эсхакзай.

Специфические задачи, – ответ ГУР

24 Канал поинтересовался, за какие заслуги Оксана Волощук получила награду. Источники в ГУР МО ответили, что задачи выполняют немало публичных и непубличных людей. Они заверили, что люди разных профессий могут оказывать помощь разведке. В то же время методы и способы достижения победы должны быть скрыты.

Военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую публику.

Биография и скандалы Ксюши Манекен: почему лилась критика

Очевидно, что после награждения Оксане Волощук "прилетело" не просто из-за ее профессии блогера. Ранее девушка признавалась, что с 19-летнего возраста начала заниматься эскортом, но не вступала в контакты с богачами, а "сопровождала" их на различных мероприятиях. В 22 года Ксения перестала заниматься такой деятельностью, а начала развиваться как модель, фотограф и блогер, также занималась брачным агентством.

В профиле Ксюши Манекен – откровенные и эротические фотографии. На своей странице она пишет сообщения только на русском языке – эта ее позиция также не понравилась многим украинцам. Девушка отказывалась переходить на украинский, потому что считает, что язык не важен.



Профиль Ксении / Скриншот

Также инфлюэнсеру напоминали ее позицию по оккупированному Крыму в 2015 – 2016 годах. Тогда она распространяла кадры, в которых выражала мнение о том, что "неважно, чей Крым". Также она заявила, что после аннексии на полуострове "улучшилась жизнь и все это должны признать".



Позиция по Крыму несколько лет назад / Скриншот

Реакция и извинения

Сначала Ксюша Манекен реагировала на критику и хейт в своей манере. "Скрины 2015-16 годов о Крыме... В то время я, как и многие другие, не понимала, что происходит. Считала, что главное, чтобы все были живы и здоровы. С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, будто сами без греха. Ну зато о войне и проблемах все забыли на время".

Впоследствии она опубликовала публичные извинения и удосужилась написать, что Крым – это Украина, но дальше на русском языке.

Сейчас я хочу публично признать, что много лет назад была не права касательно своего мнения по Крыму. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль.