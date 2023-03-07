24 Канал попытался проанализировать, как работают блоггеры во время войны, какой контент публикуют, как помогают армии и помогают ли вообще. О тех, кто был на встрече в Офисе Президента – читайте дальше.
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Саша Бо
Инфлюэнсер родом из Ивано-Франковска. В начале полномасштабного вторжения Саша вместе с детьми уехала за границу, однако совсем скоро вернулась домой и продолжила блоггерскую деятельность.
На личной странице в инстаграмме Саша Бо в основном публикует только личный и рекламный контент, fashion и beauty контент. В частности, не так давно она с детьми побывала на Бали, откуда распространила немало фото и видео. На большинстве кадров блоггер изображена в откровенных купальниках.
Что публикует во время войны Саша Бо / Скриншоты инстаграм-страницы блоггерки
А в инстаграмм-сторис девушка часто публикует информацию о сборе средств для наших защитников. Сама же проводит благотворительные распродажи одежды и аксессуаров. Они проходят в салоне красоты Саши, расположенном в Ивано-Франковске. Все собранные средства блоггерка перечисляет на нужды ВСУ. На каждой из таких распродаж удается собрать по несколько десятков тысяч гривен. За год полномасштабной войны только на распродажах блоггерке удалось собрать несколько сотен тысяч, а также она постоянно перечисляет на всевозможные нужды ВСУ средства с собственных счетов.
Платон Тарнавский
Вместе с Сашей на встрече с Михаилом Подоляком был ее муж Платон Тарнавский. Они поженились в сентябре 2022 года, сейчас имеют совместный бизнес – Платон работает стоматологом в клинике эстетики тела stories.aesthetic.clinic, которую открыл вместе с любимой.
Пока неизвестно, почему Платон также был приглашен в Офис Президента, поскольку он не позиционирует себя как блоггер, не является лидером мнений. Мужчина не активен в инстаграмме, не говорит там о войне. На его личной странице есть только 9 постов, которые касаются работы.
Что публикует во время войны Платон Тарнавский / Скриншот инстаграм-страницы стоматолога
Никита Добрынин
Блогер и ведущий Никита Добрынин в первые дни полномасштабного вторжения рассказывал, что записался в ряды терробороны. Однако впоследствии вернулся к работе на телевидении и блоггерской деятельности, распространял в инстаграмме фото с семьей и личные кадры. Однако не принимает много рекламных сотрудничество.
За время войны на странице Никиты и в сторону появлялось немало контента о войне в Украине, сборе средств для наших защитников. Добрынин приобщается к благотворительным событиям (к примеру, футбольным матчам), вместе с Дашей Квитковой перечислял огромные суммы в фонды Маши Ефросининой и Сергея Притулы, постоянно подчеркивает важность донатов и т.д.
Что публикует во время войны Никита Добрынин / Скриншоты инстаграмм-страницы блоггера
Настя Елисеева
На аккаунте этой блоггерки преобладает развлекательный контент. Инфлюэнсер улучшает настроение аудитории, публикуя юмористические ролики, среди которых иногда есть посты о войне в Украине.
В инстаграм-сторис она публикует реакции на происходящие в Украине события, однако нельзя сказать, что активна в информационной войне.
Что публикует во время войны Настя Елисеева / Скриншоты инстаграм-страницы блоггерки
Таня Парфильева
Инфлюэнсер во время войны путешествует, посещает различные мероприятия, рестораны и т.д. На ее аккаунте каждый день рекламные коллаборации, fashion и beauty контент. Парфильева вернулась к привычной блогерской жизни, только в инстаграм-сторис между рекламой вспоминает о войне в Украине.
Блоггерка отмечает важность донатов, рассказывает о сборе средств для защитников. Однако в ее ленте все же преобладает рекламный и личный контент.
Что публикует во время войны Таня Парфильева / Скриншоты инстаграм-страницы блоггерки
Иван Кришталь
На встрече с Михаилом Подоляком был и муж Тани Парфильевой – Иван Кришталь. За этот год на странице у предпринимателя было всего несколько постов: о начале войны, фото с женой, рекламных роликах. В инстаграм-сторис Иван тоже не активен.
Что публикует во время войны Иван Кришталь / Скриншот инстаграмм-страницы блоггера
Александр Залиско
Блоггер из Черновцов во время войны значительное внимание уделяет волонтерской деятельности и помощи военным, защищающим нашу страну. За год полномасштабной войны Александр неоднократно находился в прифронтовых городах, лично отвозил помощь находящимся там военным и гражданским.
В свой день рождения Залиско организовал благотворительный аукцион, где удалось собрать почти 700 тысяч гривен на закупку дронов. Александр постоянно отчитывается перед подписчиками, рассказывает на что и для кого потратил собранные средства.
Примечательно, что в его ленте меньше развлекательного контента, который был до полномасштабного вторжения, меньше рекламы.
Что публикует во время войны Александр Залиско / Скриншоты инстаграмм-страницы блоггера
Лесик
Вместе с Залиском часто волонтерит его друг Лесик. Черновицкий блоггер очень активен в сети, постоянно радует фолловеров в основном развлекательным контентом.
Во время войны на странице Лесика можно увидеть много фотографий с женой и детьми, кадры из поездок на Восток, а также рекламу. В инстаграм-сторис, которых за день публикует несколько десятков, также есть реклама, семейные видео, юмор, присущие Лесику еще до начала великой войны.
Что публикует во время войны Лесик / Скриншоты инстаграмм-страницы блоггера
Ксюша Манекен
В профиле Ксюши Манекен – откровенные и эротические фотографии. На своей странице она пишет посты только на русском языке – эта ее позиция также не понравилась многим украинцам. Девушка отказывалась переходить на украинский, потому что считает, что речь не важна.
Девушка отреагировала на расстрел украинского пленника за слова "Слава Украине", однако после этого продолжила публиковать рекламные ролики на русском языке. Похоже, что даже такая ситуация не заставила Манекена отказаться от языка оккупантов.
Что публикует во время войны Ксюша Манекен / Скриншоты инстаграм-страницы блоггерки
Евгений Таллер
На странице предпринимателя и блоггера Евгения Таллера можно увидеть много рекламных коллабораций. Блогер активно сотрудничает с брендами, но редко говорит о войне в Украине. Таллер есть в списке Forbes "30 до 30", на него равняются подписчики, однако вместо призывов донатить, ведения информационной войны, он выбирает заработок, развлекательный контент.
Что публикует во время войны Евгений Таллер / Скриншоты инстаграмм-страницы блоггера
Анна Притула
На инстаграмм-странице львовской блоггерки преобладает fashion и beauty контент. Анна путешествует, посещает разные заведения, занимается собой, рекламирует различные услуги для девушек. В ее ленте нет патриотических сообщений о войне, призывов к донатам. Лишь в сторис иногда можно увидеть их среди рекламных интеграций. Контент Притулы до и после полномасштабного вторжения почти не изменились.
Что публикует во время войны Анна Притула / Скриншоты инстаграм-страницы блоггерки
SLAVSKYI
На встречу с Подоляком вместе с Притулой приезжал ее жених SLAVSKYI. За этот год на странице блоггера было несколько постов о поездках в прифронтовые города, волонтерскую деятельность. Среди блоггерства и заработка SLAVSKYI приобщается к благотворительным событиям, помогает в сборах средств для военных и гражданских на Востоке Украины.
Что публикует во время войны SLAVSKYI / Скриншоты инстаграмм-страницы блоггера
Отметим, что это только те блоггеры, которые присутствовали на офлайн-встрече с Подоляком в Киеве. Остальные инфлюэнсеры присоединились с помощью видеосвязи.
Пока можно сделать вывод, что украинские блоггеры вспоминают о войне, сборах, донаты только среди многочисленной рекламы, личного и развлекательного контента. В Украине много блогеров-миллионников, которые являются примером для своей аудитории подписчиков. Для многих это действительно лидеры мнений, которые могут быть намного эффективнее в информационной войне. Да, нужно продолжать жить, но нельзя забывать о тех, благодаря кому мы можем это делать.
Есть те, кто отмечает, что не показывают всю волонтерскую деятельность, помощь, однако потом возмущаются из-за негативных комментариев. К примеру, как это произошло из-за награды от ГУР, которую получила Ксюша Манекен. Девушка сознательно продолжает говорить по-русски, публикует эротические фото, не могла определиться, чей Крым, и возмущается хейтерскими комментариями.