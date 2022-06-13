Под украинским флагом: The Hardkiss и Metallica выступят на одной сцене

Украинская рок-группа The Hardkiss выступит на одной сцене из Metallica. Они будут собирать деньги на благотворительном концерте.

Лидер украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила о туре по странам Европы в поддержку страны. Вместе с ними выступят и легендарные Metallica.

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The Hardkiss выйдут на одну сцену из Metallica

The Hardkiss выступят с Metallica на одной сцене, причем с украинским флагом. Это произойдет во время благотворительного тура.

Покупая билеты на концерт Metallica пол года назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом. Мы планировали европейский тур, но думали ли мы, что он станет рупором, в который мы будем кричать о войне в Украине по всему миру? Какой-то сюрреалистический сон…

– призналась Юлия Санина.

, что американская группа Metallica и раньше приобщалась к помощи украинцам. Через два месяца в рамках кампании "Все в моих руках" рокеры собрали миллион долларов, который обещают передать организации World Central Kitchen. Она помогает готовить украинцев, которые пострадали от войны.

Фронтвумен группы The Hardkiss призналась, что будет счастлива видеть глаза поклонников на выступлениях. Также она анонсировала ближайшие концерты, которые пройдут в Европе.

17 июня, Градес-Кралове, Чехия. The Hardkiss выступит на специальной сцене чешского Rock for People. Как сообщила Юлия Санина, во время фестиваля будет проводиться благотворительный сбор средств, которые будут отнесены к Music Saves UA. Деньги должны помочь украинцам, пострадавшим из-за войны.

22 июня, Прага, Чехия. Коллектив сыграет на фестивале Prague Rock вместе с Metallica, 5FDP.

19, 20, 23 и 25 июня, Польша. Пройдут благотворительные концерты в поддержку Украины в Кракове, Познани, Вроцлаве и Варшаве. Денежные средства от продажи билетов пойдут на гуманитарные нужды.



Анонсы благотворительных концертов / Фото из инстаграма The Hardkiss



Анонсы благотворительных концертов / Фото из инстаграма The Hardkiss