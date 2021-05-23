Надя Дорофеева объяснила, почему не носит каблуки

После распада группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева несколько изменила свой сценический образ. Теперь сольную певицу все реже можно увидеть на каблуках. Она объяснила, что в обуви на плоской подошве выглядит сексуальнее.

Осенью прошлого года Надя Дорофеева стала сольной певицей, известной теперь как DOROFEEVA, и с тех пор самостоятельно определяет собственный имидж. Так, из гардероба звезды быстро исчезла обувь на высоких каблуках. Весной она появлялась на публике преимущественно в массивных сапогах на грубой подошве, в частности на церемонии награждения Viva Awards 2021.

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Как объяснила артистка, в обуви без каблуков она выглядит дороже и сексуальнее. Это удалось выяснить после эксперимента, который провели во время ее живого выступления.

У меня было два костюма уже в сольном проекте – на каблуках и без. Так вот когда я танцую без, выгляжу сексуальнее, и больше фидбэка от мужчин,

– рассказала Надя Дорофеева.

На выбор знаменитости повлияли и травмы, которые она получила на "Танцах со звездами". Четыре года назад Надя Дорофеева выступала с Евгением Котом и завоевала серебро, уступив победу Натальи Могилевской.

"После "Танцев со звездами" у меня осталась трещина менисков. Раз в сезон мне приходится делать инъекции в колени, не очень приятные. Поэтому я стараюсь на всех мероприятиях быть без каблуков, чтобы беречь колени", – добавила певица.