"Купила квартиру в очень неудачном месте": почему Лидия Таран не хочет возвращаться в Киев

В начале полномасштабной войны Лидия Таран с дочкой Василиной уехала во Францию. Спасалась она не зря, ведь по ее району "прилетало" уже трижды. Именно поэтому ведущая боится возвращаться в родной Киев.

Во Францию Лидия Таран часто приезжала как туристка, в гости к друзьям. Сейчас она поселилась в небольшом городке Нанси, отправила дочь в колледж и домой не спешит. Ведущей страшно, что россияне снова будут целиться по заводу "Артем", что рядом с ее ЖК.

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Почему Лидия Таран не возвращается в Киев

Место, где я купила квартиру, оказалось очень неудачным. Мой дом находится возле завода "Артем", объекта, по которому постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз,

– подчеркивает Лидия Таран.

Следует напомнить, что в конце июля звезда приезжала в Киев после 5 месяцев эмиграции. Правда, ненадолго. Она встречалась с Маричкой Падалко в своем разбитом ЖК и пила кофе на балконе с видом на разрушенную крышу и стеклом под ногами. Это последствия "прилетов" 26 июня, от которых также пострадал детский сад, в который ходила дочь Сергея Притулы.

"С тех пор как Лидка переехала в свою новую киевскую квартиру, мы все не могли найти время на общий кофе в ее стенах. Сейчас нашли", – комментировала Падалко.

Маричка Падалко с Лидией Таран в ее разбомбленном доме / Фото из инстаграма телеведущей