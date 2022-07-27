Известная украинская актриса Ксения Мишина согласилась на участие в новом шоу "Холостячка" только после долгих раздумий. Она поделилась, что после знакомства с мужчинами была досадно поражена.
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Ксения Мишина вспомнила участие в "Холостячке"
Актриса призналась, что не сдержала слез, когда встретила всех мужчин в первом эпизоде. Но потом она пообщалась с участниками и изменила свое мнение.
Я просто вышла из зала, встретила Гришу, расплакалась и сказала: "А где нормальные?" Я их встречала и думала: следующий, следующий, но вы же обещали мне красивых ребят, где они. В действительности все хорошо. Мы потом познакомились, общались,
– поделилась Ксения.
Закулисья "Холостячки"
Ксения Мишина также призналась, что вне камер она не могла взаимодействовать с участниками проекта. Звезда умышленно просила устроителей шоу, чтобы на экранах телевизоров все было так, как в реальной жизни.
Когда камеры выключались, они не могли подойти ко мне. Их всех там куда-нибудь... охрана не пускала. Нельзя общаться все только перед камерами. Писать было нельзя. У них забирали телефоны,
– отметила актриса.
Знаменитость добавила, что на шоу "Холостяк" как участник она бы не пошла. "Это ("Холостячка") началось с меня. Но на шоу "Холостяк" я бы не пошла".