Известная украинская актриса Ксения Мишина согласилась на участие в новом шоу "Холостячка" только после долгих раздумий. Она поделилась, что после знакомства с мужчинами была досадно поражена.

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Ксения Мишина вспомнила участие в "Холостячке"

Актриса призналась, что не сдержала слез, когда встретила всех мужчин в первом эпизоде. Но потом она пообщалась с участниками и изменила свое мнение.

Я просто вышла из зала, встретила Гришу, расплакалась и сказала: "А где нормальные?" Я их встречала и думала: следующий, следующий, но вы же обещали мне красивых ребят, где они. В действительности все хорошо. Мы потом познакомились, общались,

– поделилась Ксения.

Напомним, в проекте "Холостячка" Ксения Мишина избрала Александра Эллерта. Сначала у пары все складывалось отлично, но впоследствии между ними начались ссоры и конфликты. Хотя в результате звезда возобновила связь с мужчиной, сейчас они все равно не вместе.

Закулисья "Холостячки"

Ксения Мишина также призналась, что вне камер она не могла взаимодействовать с участниками проекта. Звезда умышленно просила устроителей шоу, чтобы на экранах телевизоров все было так, как в реальной жизни.

Когда камеры выключались, они не могли подойти ко мне. Их всех там куда-нибудь... охрана не пускала. Нельзя общаться все только перед камерами. Писать было нельзя. У них забирали телефоны,

– отметила актриса.

Знаменитость добавила, что на шоу "Холостяк" как участник она бы не пошла. "Это ("Холостячка") началось с меня. Но на шоу "Холостяк" я бы не пошла".