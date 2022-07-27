Відома українська акторка Ксенія Мішина погодилась на участь у новому шоу "Холостячка" лише після довгих роздумів. Вона поділилась, що після знайомства з чоловіками була прикро вражена.

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Ксенія Мішина згадала участь у "Холостячці"

Акторка зізналась, що не стримала сліз, коли зустріла всіх чоловіків у першому епізоді. Але згодом вона поспілкувалась з учасниками і змінила свою думку.

Я просто вийшла з зали, зустріла Грішу, розплакалася і сказала: "А де нормальні?" Я їх зустрічала і думала: наступний, наступний, та ви ж обіцяли мені красивих хлопців, де вони. Насправді все добре. Ми потім познайомилися, спілкувалися,

– поділилась Ксенія.

Нагадаємо, у проєкті "Холостячка" Ксенія Мішина обрала Олександра Еллерта. Спершу у пари все складалося чудово, але згодом між ними почались сварки та конфлікти. Хоч через війну зірка відновила зв'язок з чоловіком, зараз вони однаково не разом.

Залаштунки "Холостячки"

Ксенія Мішина також зізналась, що поза камерами вона не могла взаємодіяти з учасниками проєкту. Зірка навмисне просила організаторів шоу, щоб на екранах телевізорів все було так, як у реальному житті.

Коли камери вимикалися, вони не могли до мене підійти. Їх усіх там кудись... охорона не пускала. Не можна спілкуватися, все тільки перед камерами. Писати не можна було. У них забирали телефони,

– зазначила актриса.

Знаменитість додала, що на шоу "Холостяк" як учасниця вона б не пішла. "Це ("Холостячка") почалося з мене. Але на шоу "Холостяк" я не пішла б".