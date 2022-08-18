Ответил на критику хейтеров: Эллерт рассказал, почему уехал в США и был ли в терробороне

Победителя "Холостячки" Александра Эллерта подвергли критике за поездку в Калифорнию во время военного положения. Однако, как выяснилось, Александр полетел туда на благотворительное мероприятие ко Дню Независимости Украины.

Пользователи сети подвергли критике Эллерта за то, что во время войны ему удалось уехать из страны. Теперь Александр ответил недовольным хейтерам.

На тему Эллерта раскритиковали за поездку в Калифорнию: что он ответил и при чем здесь Зеленский

Почему Эллерт улетел в США

Мужчина не раскрыл все секреты, но признался, что одной из причин его поездки в Соединенные Штаты Америки стало выступление 24 августа на концерте по случаю Дня Независимости Украины. Кроме Эллерта, там будут и другие украинские артисты: Мика Ньютон, Виталий Козловский, Позитив, Анатолий Анатолич.



Почему Эллерт улетел в США / Скриншот инстаграмм-сторис Эллерта

Был ли Эллерт в терробороне

В начале полномасштабного вторжения мужчины оставили работу и массово вступали в ряды территориальной обороны, старались защищать Украину от врагов. Александр Эллерт не был исключением. Артист сообщил, что он был в составе территориальной обороны в течение трех месяцев – февраль, март, апрель. У Эллерта даже осталось удостоверение.



Александр Эллерт был в терробороне / Скриншот инстаграм-сторис Эллерта

Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости