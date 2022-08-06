Ольга Сумская эмоционально ответила всем, кто советует ей отречься от дочери из Москвы

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная живет в Москве с мужем-россиянином и двумя детьми. Актриса говорит, что она "в режиме страшного террора", поэтому не может поддержать Украину публично. Однако отказываться от нее звезда не будет.

Ольга Сумская призналась, что чуть ли не каждый день ей "прилетают" страшные слова из-за молчания дочери Антонины. Некоторые из фолловеров, как и Кондратюк, советуют отречься от нее, но как мама она никогда на это не пойдет.

Читайте также У певицы Алины Островской в Донецке скончалась бабушка: что предательница говорит о войне

Что Сумская ответила на советы отречься от дочери из Москвы

Когда мне "прилетают" какие-то советы вроде того, что я должна отречься от своих детей, – никогда, даже мысли такой нет. И вообще как можно такое советовать матери?

– не укладывается в голове у Сумской.

Более того, она не собирается оправдываться перед Украиной за молчание своей взрослой 32-летней дочери.

"Я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь, перед сгоревшими матерями, которые потеряли своих детей, и своих мужей, и свои дома, свои города. Я не буду это делать", – подчеркнула актриса.

Ольга Сумская с дочерью Антониной / Фото из инстаграма актрисы

Почему дочь Сумской до сих пор не выехала из россии

Сумская уже отвечала Игорю Кондратюку , который советовал разорвать отношения с Антониной. "Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от нее и своих внуков? Я никогда этого не сделаю", – говорила актриса еще в мае.

Как выяснилось, звезда каждый день общается с Антониной, но она и сама следит за телеграм-каналами и видит, что происходит. По словам актрисы, ее дочь не может ни выступить против войны, ни уехать из россии, ведь у нее двое маленьких детей – 5-летняя дочь Ева и 2-летний сын Даниил.

Находящиеся там украинцы в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могу высказаться, находятся в режиме страшного террора. Там полная зависимость. Шаг влево, шаг вправо и все. Это уже Северная Корея,

– подчеркнула Ольга Сумская.

"Самое страшное – я не знаю, что дальше. У меня там внуки. Мне очень больно. Я держусь сейчас, не дам волю эмоциям, но, поверь, мне очень больно", – призналась звезда со слезами на глазах.

Интервью 24 канала с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн