Не уклонист, все там будем, – Арсен Мирзоян объяснил, почему сейчас волонтерит, а не воюет

Первые 10 дней войны Арсен Мирзоян защищал Киев с оружием в руках, а в марте принялся помогать армии. За пять месяцев он пригнал более 500 автомобилей для ВСУ. Однако готов отложить волонтерство и пойти воевать.

Если Саша Положинский, с которым Арсен Мирзоян держал оборону Киева, подписал контракт с ВСУ и служит в рядах 47-го отдельного батальона, он же занимается волонтерством. В интервью 24 каналу музыкант объяснил, что его время еще не наступило, сейчас он там, где более эффективный, полезный.

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Почему Арсен Мирзоян волонтерит, а не воюет как Положинский

Певец отмечает, что у него нет военной подготовки, поэтому он точно сидел бы в окопе. Однако в случае, если российская армия войдет в его родное Запорожье, он без колебаний рванет защищать свою землю.

В первые дни я был с оружием в руках в Киеве, я никуда не делся. И я вам честно скажу, если бы что-нибудь случилось в Запорожье, я бы примчался в Запорожье. Это мой родной город. Я буду воевать на территории, которую я знаю. Когда враг на пороге, опыт уже неинтересен никому, есть долг,

– подчеркивает Арсен Мирзоян.

"Никто ведь не говорит, что кто-то уклонист. Все мы там будем, времени хватит на всех. И эта война надолго, это на годы. Поэтому все мы там будем, обязательно будем там. Просто сейчас мы там, где эффективнее, а потом ты никуда не денешься от этого. От себя не денешься тоже", – добавляет звезда.

Как Мирзоян относится к мобилизации

Музыкант не понаслышке знает, что, чтобы выполнить план по повесткам, на фронт везут ребят не то что не готовых ни к чему, а в спортивных костюмах. У него был реальный свидетель.

И вы своим планом по повесткам просто уничтожайте, бл*ть, страну. Вы п**арасы – так бы я сказал тем чувакам, которые везут пацанов без разбора, которые вручают повестки всем налево, направо. Ну, это же советщина,

– эмоционально отреагировал Арсен Мирзоян.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате: смотрите видео онлайн