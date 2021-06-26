Я не скрываю, – почему Александр Пономарев не рассказывает о новых отношениях
Источник:DOROTYE
Популярный украинский певец Александр Пономарев вообще не рассекречивает личную жизнь. На днях он рассказал, что не скрывает свою избранницу, но делиться деталями не хочет.
Известный украинский артист Александр Пономарев состоял в двух браках, однако все они завершились разводом. Теперь он скрывает личную жизнь от публики.
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Александр Пономарев об отношениях
Ходят слухи, что сейчас сердце исполнителя занято. Александр Пономарев признался, что не планирует скрывать новую избранницу и свои отношения. Но рассказывать об этом артист тоже не спешит.
Мои личные дела после предыдущего опыта я теперь на публику не выношу. Точка,
– подчеркнул Александр Пономарев.
Интервью с Александром Пономаревым: смотрите видео онлайн
Личная жизнь Александра Пономарева
- Знаменитость около 10 лет жил в гражданском браке с продюсером Аленой Мозговой, которая родила ему дочь Евгению. Однако женщина дважды изменяла Александру, потому пара распалась. Дочь Александр воспитывал самостоятельно.
- Впоследствии музыкант женился на 13 лет младшей студентке Виктории Мартынюк, от которой воспитывает сына Александра. Через шесть лет семья распалась из-за ультиматума жены "дочь или я".
- После разрыва Виктория начала распускать слухи, что бывший муж поднимал на нее руку и изменял. Пономареву больно затрагивать темы семьи, так как его опыт семьи оказался неудачным.