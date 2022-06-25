Поблагодарили Джонсона и спели Stefania: Kalush Orchestra выступили на Glastonbury

Победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra выступила на самом масштабном музыкальном фестивале Великобритании – Glastonbury. Артисты спели Stefania и поблагодарили Бориса Джонсона, который с первого дня войны поддерживает Украину.

Украинский коллектив зажег сцену Великобритании. На Glastonbury приехали люди из разных уголков мира. Они смогли вживую услышать Kalush Orchestra, которые после Евровидения-2022 стали очень популярными в Европе.

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Kalush Orchestra выступили на Glastonbury-2022

Коллектив выступил на Truth Stage в ночь с 24 на 25 июня. Отметим, что на этой сцене также выступала обладательница Грэмми – всемирно известная певица Билли Айлиш. Концерт зажигательных украинцев длился час. За это время Kalush Orchestra представили 13 песен, 12 из которых написали всего за 10 дней. В финале выступления по многочисленным просьбам публики группа зажгла исполнением песни Stefania, с которой выиграла Евровидение-2022. Зрители подняли вверх желто-голубые флаги.

Kalush Orchestra на Glastonbury-2022: смотрите видео онлайн

Также группа поблагодарила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который поддерживает проведение Евровидения-2023 в Украине. Отметим, что 23 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, в котором сообщил, что в результате Евровидения в следующем году проведут не в Украине.

Какие украинские артисты выступят на Glastonbury-2022