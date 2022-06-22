О том, что победители Евровидения-2022 примут участие в Glastonbury-2022, стало известно только за день до начала фестиваля, 21 июня. Безусловно, Kalush Orchestra не мог не прокомментировать данную новость.

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Kalush Orchestra среди участников Glastonbury-2022

Ааа, Kalush Orchestra будут впервые выступать на легендарном фестивале Glastonbury в Британии. Вы можете это представить?

– эмоционально выразилась группа.

"Украинские победители Евровидения сыграют свое первое в истории шоу в Великобритании на Truth Stage в пятницу вечером", – анонсировали представители Glastonbury в инстаграме.

Так, 24 июня Kalush Orchestra зажжет сцену вместе с DJ Chris Tofu, Fizzy Gillespie, Dub War и другими мировыми музыкантами. Выступление рэп-группы продлится целый час – с 01:10 до 02:10. Все это время меломаны из разных уголков планеты будут наслаждаться украиноязычными треками, ведь ребята поют только на родном языке.

Kalush Orchestra выступит на Glastonbury-2022 / Фото из телеграм-канала группы

Кто из украинских звезд выступит на Glastonbury-2022

Победительница Евровидения-2016 Джамала выйдет на сцену Toad Hall в субботу, 25 июня – с 02:00 до 03:00.

выйдет на сцену Toad Hall в субботу, 25 июня – с 02:00 до 03:00. Электро-фольк группа Go_A , получившая мировую известность благодаря Евровидению-2021, споет на локации John Peel Stage тоже в субботу – с 11:30 до 12:15.

, получившая мировую известность благодаря Евровидению-2021, споет на локации John Peel Stage тоже в субботу – с 11:30 до 12:15. Этно-группа ДахаБраха выступит на главной сцене Pyramid Stage в воскресенье, 26 июня – с 12:45 до 13:30.