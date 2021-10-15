"Мисс Украина Вселенная" 2021: имя красавицы, которая победила в престижном конкурсе
Источник:24 канал
15 октября в Киеве состоялся грандиозный финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" 2021. Представители шоу до последнего держали волнующую интригу и заставили затаить дыхание не одного зрителя. Однако затем стало известно, что желанную драгоценную корону и звание "Мисс Украина Вселенная" 2021 получила Анна Неплях!
По правилам конкурса, Анна Неплях не только получит почетную возможность носить звание "Мисс Украина Вселенная", но и представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.
Важно Анна Неплях победила на "Мисс Украина Вселенная" 2021: биография красавицы
Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну. Хочу стать "Мисс Украина Вселенная", чтобы своим примером показать всем девушкам, что все возможно и все в нашей голове. Хочу, чтобы женщины научились любить себя и не возражали свою силу в женственности,
– так комментировала свою мечту получить титул Анна Неплях.
Анна Неплях – новая "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото с инстаграма конкурса
Роскошный финал "Мисс Украина Вселенная" 2021 состоялся в торжественном зале Атриум Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонию были приглашены многие звездные гости, среди которых Oleynik & Стобой, Дэвид Аксельрод, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Евгений Хмара и другие.
Ведущими вечера стали Андрей Шабанов и Юлия Буряк. По традиции, драгоценную корону победительнице Анне Неплях передала предыдущая обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" – Елизавета Ястремская.
Читайте также "Мисс Украина Вселенная" 2021: все финалистки, которые боролись за драгоценную корону конкурса
Что известно об Анне Неплях
- Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" украинцы знают благодаря шоу "Холостяк-10", где девушка боролась за сердце пилота Макса Михайлюка. Но на последних этапах шоу она покинула проект.
- Девушка родилась в Днепре, впоследствии уехала учиться в Киевском университете строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью.
- Победительница конкурса профессионально ведет блог в инстаграми и рисует яркие полотна. Также неоднократно принимала участие во многих конкурсах красоты, среди которых и "Мисс Интерконтиненталь".
- Анна мечтает открыть женский центр, где женщины могли бы быть одной семьей и получать психологическую помощь, знания, развивать творческие проявления, осознавать свою целостность и гармонизировать душу и тело.