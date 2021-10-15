Анна Неплях – победительница "Мисс Украина Вселенная" 2021: подборка стильных фото красавицы

В Киеве 15 октября состоялся долгожданный финал конкурса "Мисс Украина Вселенная", где победу одержала Анна Неплях. Девушка активно ведет свои страницы в социальных сетях и популяризирует в них здоровый образ жизни.

Нынешняя владелица короны и титула "Мисс Украина Вселенная" 2021 (имя) работает моделью и часто участвует в фэшн съемках. Красавица имеет много хобби и увлекается моделингом, путешествиями и активным спортом. Она публикует не только собственные фото, где демонстрирует образы, но и атмосферные кадры, которые ее вдохновляют.

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Победительница "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях: волшебные фото



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки



Что публикует "Мисс Украина Вселенная" / Фото с инстаграма девушки