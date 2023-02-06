Цветы домой присылали, – победительница "Холостяка" с Алексом ответила, свободно ли ее сердце
Герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский из 19 девушек выбрал одну – Катю Лозовицкую. Они были вместе месяц и разошлись почти год назад. Если сердце бизнесмена якобы свободно, то модель дала понять, что поклонников у нее достаточно.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу Катя Лозовицкая призналась, что отношения с Алексом Топольским ее разочаровали, ведь он оказался не тем мужчиной, которого она искала. Пара из 12 сезона "Холостяка" разошлась без драмы, без разбитых сердец и уже без чувств. Итак, вполне вероятно, что за этот год девушка влюбилась снова.
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Свободно ли сердце победительницы "Холостяка-12"
Катя не скрывает, что внимания мужчин ей хватает. Ее заваливали цветами и звали на свидания, но она пока не готова признаться, избрала ли кого-нибудь из кавалеров. После "Холостяка" модель не желает выносить свои отношения на публику.
После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно обо всем узнаете,
– ответила нам Катя Лозовицкая.
Победительница 12 сезона "Холостяка" Катя Лозовицкая / Фото из инстаграмаПолное интервью с Екатериной Лозовицкой читайте в рамках проекта "Интервью24".
Напомним, многие участницы "Холостяка-12" уже обрели свою любовь после проекта:
- актриса Виктория Варлей вышла замуж за россиянина, который живет в США. Они были знакомы до шоу, но на тот момент Петр не был разведен. Лишь после официального расторжения брака девушка сказала ему "да";
- финалистка Саша Мудрая закрутила роман с американцем, к которому переехала в Майами. Ему под 40 лет, и он полностью ее обеспечивает.
- участница "Холостяка" Юлия Кравчук в Дубае нашла бойфренда-бразильца, он футболист;
- танцовщица Аделина Дели, выбывшая во 2 выпуске проекта, вообще скоро станет мамой. Она беременна, но не рассекречивается, от кого.