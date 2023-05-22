Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая впервые показала любимого: бурная реакция на фото из Праги

Победительница "Холостяка-12" мало рассказывала о личной жизни после проекта. Но на днях Екатерина Лозовицкая впервые показала бойфренда – впрочем его уже критикуют.

Екатерина Лозовицкая была немногословна относительно личной жизни и новых отношений после завершения "Холостяка". Только теперь победительница романтического реалити-шоу впервые показала своего бойфренда.

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Екатерина Лозовицкая показала бойфренда

Победительница "Холостяка" показала фотографии по свиданию, которое состоялось в Праге. Все началось с романтического ужина и продолжилось прогулкой по городу.

Просто сказал, что у меня есть 30 минут, чтобы собраться на свидание… Свидание в другой стране. Нет ничего прекраснее, чем действующий человек,

– поделилась Лозовицкая.

Екатерина позировала на фото в черно-белой юбке у горошек и откровенном молочном жакете с вырезами. Девушка скрыла лицо любимого – обнародовала только снимок поцелуя.



Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / Фото из ее инстаграма

В комментариях бурно обсуждают новые фото Екатерины с бойфрендом. Одни критикуют и спрашивают мужчину в том, как ему удалось уехать за границу:

"Ну да, логично… Кто-то так действует, а кто-то в окопах сидит";

"Как ваш парень переехал границу?";

"Удивительно, если такие слова сказал парень из Украины";

"Действует, это хорошо. А действовать так, чтобы москаля хоть одного застрелить. Это действительно показатель".

Остальные же сыпят комплименты и подчеркивают, что бойфренд Екатерины не обязательно должен быть украинцем.

"А я читаю комментарии, и думаю, наверное, люди уже сколько горя напились из-за войны, что не могут радоваться чужому счастью";

"Такие красивые и гармоничные. Вы просто необыкновенная, счастье и любовь правильного мужчины очень подходит Вам";

"Как же стыдно за комментарии";

"Какие прекрасные фотографии и поступки";

"Остановитесь. Чего вы набросились на нее за ее слова, у вас есть информация о парне, кто он, гражданин какой страны?"