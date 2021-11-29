Победители "Танцев со звездами" 2021: довольны ли вы результатами голосования

На телеканале "1+1" закончился очередной сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами", и 28 ноября стало известно, кто одержал победу. Триумфаторами стали Артур Логай и Анна Карелина. Мы решили поинтересоваться у зрителей, согласны ли они с результатами проекта.

Главный кубок шоу "Танцы со звездами" достался.... За эту пару особенно болели на протяжении проекта и спасали из зоны риска. Теперь они могут "вдохнуть победу" полной грудью и больше изнурительно не тренироваться.

Результаты! "Танцы со звездами 2021": победители проекта – Артур Логай и Анна Карелина



Артур Логай и Анна Кареліна стали победителями шоу / Фото с инстаграма проекта

Редакция Showbiz 24 поинтересовалась у читателей, как они относятся к победе Артура и Анны, и считают ли они эту победу заслуженной.

Смотрите также "Танцы со звездами" 13 выпуск: как прошел грандиозный суперфинал шоу с Логаем, Харлан и Войтенко