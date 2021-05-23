Невероятно, – победители Евровидения-2021 оценили выступление Go_A и спели SHUM

Победителями Евровидения-2021 стали представители Италии – группа Måneskin. Коллектив получил наибольшее количество баллов от зрителей, которые помогли получить желаемый кубок. На пресс конференции, которая состоялась после финала, триумфаторы заявили, что они считают выступление украинской группы Go_A лучшим на конкурсе.

Европа обсуждает результаты финала Евровидения-2021. Впервые за 31 год победила Италия. Украинские зрители и жюри отдали наибольшее количество баллов именно этой стране.

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Måneskin о выступлении Go_A на Евровидении-2021

После финала победители Måneskin традиционно дали пресс-конференцию представителям СМИ, которые приехали в Роттердам из разных стран Европы. Журналисты поинтересовались, песня какого конкурсанта понравилась коллективу больше всего.

На вопрос о фаворите ответил вокалист Måneskin – Дамиано Давид.

Украина. Невероятно!

– заявил он.

Победители Евровидения-2021 о группе Go_A: смотрите видео онлайн

Måneskin спели трек SHUM

Перед финалом за кулисами итальянцы познакомились с конкурсантами от Украины. Солистка Go_A Екатерина Павленко учила коллег петь трек SHUM, с которым украинская группа зажгла сцену Евровидения-2021.

Måneskin поют SHUM: смотрите видео онлайн

Стоит добавить, Go_A на Евровидении-2021 заняли 5 место! Они получили 97 баллов от жюри и 297 баллов – от зрителей. Среди результатов зрительского голосования Украина заняла второе место. Обойти Go_A смогли только победители Måneskin, которых порадовали 318 баллами.