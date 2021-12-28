Победитель "Танцев" Артур Логай умилил новогодней фотосессией с женой и сыном

После победы на "Танцах со звездами" об Артуре Логайя заговорила вся страна, а он и не против такой публичности. Звезда не скрывает свою семью и радушно позирует с ней в новогодней фотосессии.

Если в фильмах и сериалах Артур Логай играет преимущественно bad guy (плохих парней), то в реальной жизни он порядочный человек и любящий отец. Так, накануне заграничного отпуска звездная семья снялась в новогодней фотосессии, умилив милыми кадрами с сыном Львом.

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Новогодняя фотосессия Артура Логая с семьей

Для съемки они выбрали своеобразные family look в карамельных тоннах. Триумфатор "Танцев со звездами" позировал в верблюжьем свитере и светлых штанах. Тогда как его жена Евгения подобрала вязаную кофту с бантом-галстуком и широкие шелковые брюки. Маленького Льва одели в образ, напоминавший папин.

С Рождеством. Когда бы вы ни отмечали этот праздник, помните, о чем этот день. О рождении добра и любви в сердцах,

– трогательно подписал Артур Логай.

Эти фото доказывают, что в семье актера действительно царит добро и любовь. В кадре они чувствуют себя раскованно и ведут себя искренне – хохочут, корчат смешные гримасы, обнимаются и целуются.

Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма победителя "танцев"​

Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма Евгении​

Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма фотографа

Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма фотографа