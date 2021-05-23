Италия победила на Евровидении-2021

Победителем песенного конкурса Евровидение-2021 стала группа Måneskin, представляющая Италию. Песня исполнителя Zitti e buoni так сильно пришлась по душе и зрителям, и жюри, что Måneskin получил за нее 524 бала.

Вот и завершился яркий финал Евровидения-2021, который состоялся 22 мая в Роттердаме. За звание лучшего и главный кубок песенного проекта соревновались 26 стран. Первая десятка финалистов определилась 18 мая, вторая – во время второго полуфинала, 18 мая. Шесть финалистов, которые боролись за победу, замыкали страны-основатели Евровидения и страна-хозяин.

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Кто победил на Евровидении-2021

В финале одного из самых престижных конкурсов мира музыки Евровидения-2021 победу одержал Måneskin с песней Zitti e buoni. По прогнозам букмекеров, представитель Италии сразу определялся как победитель, ведь находился на первой позиции в списке и был фаворитом у зрителей.

После оглашения результатов песенного конкурса, по традиции победитель исполнил свою композицию еще раз.

Måneskin – Zitti e buoni: смотреть видео победителя Евровидения онлайн

Что известно о финале Евровидения-2021

22 мая на нидерландской арене Ahoy отгремел такой долгожданный финал Евровидения-2021. В состав финалистов вошли 10 участников первого полуфинала, 10 со второго и 6 стран, которые автоматически прошли в финал, ведь это государства-основательницы конкурса и страна-хозяйка.

Из первого полуфинала в финал попали: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина. Согласно результатам второго полуфинала на сцене финала Евровидения-2021 выступали: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

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Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Нидерланды попали сразу в финал как страна-хозяин. Нидерландским представителем стал певец Жангю Макрой с песней Birth of a New Age, он выступил под номером 23.