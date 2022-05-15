Победа Kalush Orchestra: появилось видео, как музыканты праздновали после Евровидения
Источник:"Общественное"
Группа Kalush Orchestra триумфально победила на шоу Евровидение в 2022 году! Ребята из Калуша одержали победу с песней "Stefania". После шоу и пресс-конференции они отправились "Евроклуб" для фанатов.
Сразу после победы на Евровидении Kalush Orchestra уехал в "Евроклуб". В ночном клубе собралось много фанатов со всей Европы, которые имели флаги собственных стран и флаг Украины.
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На сцене музыканты исполнили свою победную песню "Stefania", а ей в ритм подпевали по-украински зрители. Ребята уже сняли с себя костюмы и выступали в черных образах. Главной изюминкой выступления стала традиционная розовая панама Олега Псюка. В конце выступления участница делегации от Украины гордо подняла перед поклонниками кубок, выигравший Kalush Orchestra.
Как Kalush Orchestra праздновал победу: видео онлайн
Ранее Псюк обещал, что в случае победы устроит аукцион на этот трофей, все средства передаст для Вооруженных Сил Украины.
Кубок Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото "Общественного"
Однако фанаты веселились под Стефанию не только в Евроклубе. В сети уже появилось видео, как зрители шоу под открытым небом на улице поют украинский хит.
Евровидение-2022: главное
- В 2021 году на Евровидении победили итальянцы Måneskin, поэтому в 2022 году музыкантов приняла у себя страна-победитель.
- 10 мая в Турине прошел первый полуфинал конкурса – за путевку в большой финал сразились 17 музыкантов из разных стран.
- 12 мая во втором полуфинале выступили еще 18 участников. В общей сложности 40 стран в этом году боролись за победу в международном песенном конкурсе.
- 10 лучших коллективов, певцов и певиц из первого и второго полуфиналов встретились сегодня, 14 мая. К ним присоединились еще представители еще 5 стран-основательниц, которые всегда автоматически проходят в большой финал – Великобритания, Италия, Германия, Франция и Испания.
- Ставки букмекеров подтвердились по поводу финала Евровидения-2022. Напомним, что на 13 мая у Украины было 60% шансов на победу.