Победа Kalush Orchestra: появилось видео, как музыканты праздновали после Евровидения

Группа Kalush Orchestra триумфально победила на шоу Евровидение в 2022 году! Ребята из Калуша одержали победу с песней "Stefania". После шоу и пресс-конференции они отправились "Евроклуб" для фанатов.

Сразу после победы на Евровидении Kalush Orchestra уехал в "Евроклуб". В ночном клубе собралось много фанатов со всей Европы, которые имели флаги собственных стран и флаг Украины.

Читайте также Спели Happy Birthday: лидера Kalush поздравили с днем рождения после финала Евровидения

На сцене музыканты исполнили свою победную песню "Stefania", а ей в ритм подпевали по-украински зрители. Ребята уже сняли с себя костюмы и выступали в черных образах. Главной изюминкой выступления стала традиционная розовая панама Олега Псюка. В конце выступления участница делегации от Украины гордо подняла перед поклонниками кубок, выигравший Kalush Orchestra.

Как Kalush Orchestra праздновал победу: видео онлайн

Ранее Псюк обещал, что в случае победы устроит аукцион на этот трофей, все средства передаст для Вооруженных Сил Украины.



Кубок Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото "Общественного"

Однако фанаты веселились под Стефанию не только в Евроклубе. В сети уже появилось видео, как зрители шоу под открытым небом на улице поют украинский хит.

Евровидение-2022: главное