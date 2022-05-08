По приглашению Зеленского: почему Боно и Эдж из U2 приехали в Украину

Музыканты из известной группы U2 приехали в Украину по приглашению Зеленского. Но Боно и Эдж добавляют, что готовы поддержать любую просьбу украинцев.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поделился с деталями визита ирландских музыкантов Боно и Эджа. Он рассказал, по чьему приглашению приехали артисты.

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Ткаченко о приезде U2

Александр Ткаченко поделился, что участники U2 приехали в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Однако они признавались, что готовы поддержать любое приглашение от украинцев, потому что всем сердцем их поддерживают.

Легендарные Боно и Эдж из U2 сегодня поддержали украинский народ, выступив традиционно в метро. Ставшее символом новой подземной жизни украинцев в поисках безопасности от российских ракет. "Вы сегодня сражаетесь не только за вашу свободу, но и за нашу тоже", – сказал ирландский музыкант,

– рассказал министр.

Ткаченко добавил, что Боно изменил слова своих песен так, чтобы поддерживать ими Украину. Он также показал видео, как Боно вместе с Тарасом Тополеем спел Stand by Ukraine.

Боно и Эдж из Тополея: смотрите видео

Боно и Эдж из легендарной группы U2 посетили киевскую подземку. Они спели несколько знаменитых песен на станции "Крещатик". Выступление музыкантов было сюрпризом для их украинских поклонников. Послушать Боно и Эджа пришли волонтеры, военные и просто те, кто в то время был в метро.

Кто еще посещал Украину из мировых звезд

Голливудская звезда Анджелина Джоли была одной из тех, чей визит в Украину спровоцировал резонанс и безумное обсуждение в сети.

Актриса побывала во Львове в минувшее воскресенье, 30 апреля. Сначала ее заметили в одном из кафе Львова, а затем отправилась на железнодорожный вокзал, где встретила поезд с переселенцами и поговорила с жителями города. Также она пообщалась с волонтерами, побывала в одном из медучреждений и в школе-интернате. Во время воздушной тревоги звезда вместе с людьми побежала в место, на которое указали волонтеры. 1 мая Джоли приехала в Борислав Львовской области.

Анджелина Джоли уже 19 лет Джоли является послом доброй воли ООН. Но визит в Украину не касался ее общественной деятельности, а являлся собственной инициативой. Тем не менее, голливудскую звезду пригласил во Львов глава ОП Андрей Ермак.