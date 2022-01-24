Племянница Софии Ротару Sonya Kay неожиданно завершила карьеру

Певица Sonya Kay завершила карьеру в 31 год. Она заявила, что делает это с грустью в сердце и слезами на глазах. Артистка не объяснила, почему уходит со сцены, но посоветовала всем бороться за свои мечты.

Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, начала сольную карьеру в 2012 году. За 10 лет она дала сотни концертов, совершила мини тур по Америке, получила немало музыкальных наград и украсила не один модный глянец. Однако внезапно для любителей решила покинуть сцену.

Читайте также Евровидение-2022: что известно о восьми финалистах Нацотбора

Как певица Sonya Kay я закончила свою карьеру… Я благодарна семье, команде, любим поклонникам, каждому, кто меня поддерживал и верил в меня! Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах,

– написала Sonya Kay.

Она не призналась, чем будет заниматься теперь и найдется ли место для музыки в ее новой жизни. Однако племянница Софии Ротару посоветовала фанам "не опускать руки, верить в себя" и идти к мечте, как она когда-нибудь к большой сцене.

Для просмотра всех фото и видео пролистайте вправо

Реакция сети на окончание карьеры Sonya Kay

Безусловно, поклонники разочарованы таким решением Sonya Kay. Поэтому они призывают девушку собираться с силами и возвращаться в шоу-бизнес:

"Очень жаль. Почему-то очень многие украинские музыканты сдуваются. А остается всякое г*мно";

"Не могу поверить, классные песни";

"Надеюсь, мы еще услышим ваше бомбезное творчество";

"Жаль, но ведь каждый финиш – это, по сути, старт. Удачи во всем, что планируешь дальше. Спасибо за работу";

"Великолепные песни на украинском языке. Чувствую, что еще вернетесь".

Полный текст публикации Sonya Kay:

Дорогие друзья, у меня для вас важная новость. Хочу вам сообщить, что как певица Sonya Kay, я закончила свою карьеру. Я считаю, что мы с командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде, и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград важных в нашей стране и ужасно этим горжусь! С нежностью вспоминаю каждый концерт, мини-тур в Америку, глянцевые журналы, в которых я была, сотрудничество с известными брендами.

На протяжении всего пути я встретила многих классных и замечательных людей. Я благодарна своей семье, своей команде, своим любим поклонникам, каждому, кто меня поддерживал и верил в меня! Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится! С любовью и благодарностью каждому из вас! Ваше Sonya Kay!