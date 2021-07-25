30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Марка Льюиса. Роскошная свадьба состоялась на итальянской вилле. Для особенного дня красавица выбрала платье от Dolce & Gabbana.

Двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма – Леди Кэтти Спенсер вышла замуж за миллиардера из Южной Африки, который на 5 лет старше ее отца Чарльза Спенсера. Влюбленные были помолвлены больше года.

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Племянница принцессы Дианы вышла замуж

Торжественная церемония состоялась на вилле Альдобрандини в городке Фраскати, что под Римом. На праздник приехали сестры Китти – близняшки Элиза и Амели, а также ее близкая подруга, британская певица Пикси Лотт.

На свадьбе присутствовали и дети жениха от первого брака. Новоиспеченные муж и жена устроили роскошный итальянский прием, который завершился праздничным фейерверком.

Для торжества невеста выбрала изысканное платье от Dolce & Gabbana. Отметим, что зимой Спенсер стала амбассадором этого итальянского бренда. Также ее свадебный образ дополняли длинная фата, сдержанная прическа и макияж.

Отношения Китти Спенсер с Марком Льюисом

О романе племянницы принцессы Дианы с вдвое старшим мультимиллиардером из ЮАР впервые заговорили в августе 2018 года. Однако пара не появлялась на светских мероприятиях и официально не объявляла о своих отношениях.

Впервые влюбленных заметили вместе в 2019 году. Тогда они выходили из гостиницы The Mark Hotel, расположенной в Нью-Йорке.

В январе 2020 года стало известно, что Китти обручилась с мужчиной, который на 5 лет старше чем ее отец. Избранник племянницы Леди Ди сделал любимой предложение накануне рождественских праздников во время совместной поездки в ЮАР.

Семья аристократки одобряет ее союз с 62-летним Марком Льюисом.

Ранее сообщалось, что перед свадьбой Китти Спенсер примет иудаизм, сделала ли она это пока неизвестно.