Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер проводит медовый месяц в Италии: живописные фото

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер и Марк Льюис сыграли свадьбу в июле. После этого они отправились в путешествие по Италии. Новоиспеченные супруги проводят время в роскошном отеле.

Роскошная церемония свадьбы Китти Спенсер и миллиардера Марка Льюиса прошла в городке Фраскати, что под Римом. Через 3 дня после празднования супруги отправились в свадебное путешествие на юг Италии.

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Медовый месяц Китти Спенсер и Марка Льюиса

Новоиспеченные супруги остановились в роскошном отеле на Амальфитанском побережье в Позитано. Правда, Китти Спенсер ненадолго прервала отдых с мужем. Она летала в Великобританию, а затем во Францию, где посетила свадьбу своей подруги.

Впоследствии племянница принцессы Дианы вернулась в Италию и продолжила романтический отпуск. Китти Спенсер часто делает живописные фото на вилле в Позитано. Супруги наслаждаются видами на море, горы и красивые сады.



Где Китти Спенсер проводит медовый месяц / Фото из инстаграм-сторис

Китти Спенсер и Марк Льюис обедают в изысканных ресторанах. Недавно супруги поужинали в заведении с одной звездой Мишлен. Их даже ждал сюрприз – открытка с поздравлениями от владельцев ресторана.

Спасибо за вашу доброту и самый незабываемый и романтический вечер,

– ответила Спенсер.



Где Китти Спенсер проводит медовый месяц / Фото из инстаграм-сторис

Образ Китти Спенсер на ужине с мужем

Для выхода в свет Китти Спенсер примеряла оранжевое обтягивающее платье длины миди с широкими бретелями от любимого бренда Dolce & Gabbana. Она соединила наряд с яркими босоножками, украшенными камнями.

Племянница принцессы Дианы дополнила вечерний образ массивными серьгами-подвесками. Она собрала волосы в низкий аккуратный пучок, а на лице сделала нежный макияж.



Китти Спенсер на ужине / Фото из инстаграм-сторис

На следующий день Китти Спенсер с мужем продолжали наслаждаться фантастическими видами и наблюдать за кораблями во время завтрака. Впоследствии они релаксировали в бассейне.



Где Китти Спенсер проводит медовый месяц / Фото из инстаграм-сторис

Свадьба Китти Спенсер: что известно