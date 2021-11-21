В платье за 28 тысяч гривен: Катя Осадчая поразила эффектным образом на светском мероприятии
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая провела очередной "Вечер премьер". Для мероприятия звезда выбрала роскошное голубое платье от украинского бренда.
На днях состоялся масштабный концерт "Вечер премьер", на котором выступило множество звезд – Настя Каменских, Надя Дорофеева, Александр Пономарев, Дзидзьо и другие. Ведущей мероприятия стала Катя Осадчая.
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Образ Кати Осадчей
На публике телеведущая предстала в ярком и эффектном аутфите. Она примеряла роскошное голубое платье от украинского бренда Milla Nova. Наряд был без бретелей, с откровенным декольте, смелым разрезом и большим бантом на спине. Стоимость такого платья – 1 040 долларов (примерно 28 тысяч гривен).
Яркими акцентами образа стали туфли-лодочки на высоком каблуке и шляпа цвета фуксии. Look дополняли и блестящие серьги-подвески.
Катя Осадчая выровняла и распустила волосы, тогда как на лице сделала лаконичный макияж. Она подчеркнула глаза пудровыми тенями и накрасила губы блеском.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды
Катя Осадчая / Фото из инстаграма "Светской жизни"
Поклонники активно делятся впечатлениями от нового смелого образа знаменитости. Катю Осадчую засыпали комплиментами в комментариях:
- "Очень красивая";
- "Вы невероятная";
- "Красиво";
- "Вы очаровательны";
- "Ты удивительная";
- "Катя, вы как вино, которое с годами становится только лучше. Вы после третьих родов стали женственнее, и красивее, и интереснее";
- "Я просто в вас влюбилась. Вы просто красавица-умничка. Была на вечере. Очень понравилось. Придем еще";