В платье за 10 тысяч гривен: Кейт Миддлтон покорила элегантным образом
Источник:24 канал
Герцогиня Кембриджская совершила очередной светский выход. В платье с леопардовым принтом она посетила службу поддержки в сфере ментального здоровья.
Супруга принца Уильяма 26 января появилась на публике. Кэтрин посетила организацию Shout – служба обмена текстовыми сообщениями для поддержки людей в сложных ситуациях. Кейт Миддлтон пообщалась с работниками и волонтерами.
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Образ Кейт Миддлтон
Для очередного светского выхода герцогиня Кембриджская выбрала сдержанный, но элегантный аутфит. Она предстала на публике в шифоновом изумрудном платье с леопардовым принтом и длинными рукавами.
Новый наряд обошелся Кэтрин в 255 фунтов стерлингов – примерно 10 тысяч гривен.
Кейт Миддлтон подчеркнула талию широким черным поясом и соединила наряд с высокими замшевыми сапогами от Ralph Lauren. Изысканности образу добавили золотые серьги-кольца.
Жена принца Уильяма накрутила волосы локонами и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.
Новый выход Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Новый выход Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Последние образы герцогини
- Для первого выхода в новом году она выбрала темно-синие брюки Jigsaw, трендовое синее пальто и серьги-подвески от Accessorize.
- В пальто верблюжьего цвета и длинном трикотажном платье Кейт Миддлтон появилась в больнице Ланкашира, где встретилась со щенком-терапевтом.