В платье почти за 19 тысяч гривен: Леся Никитюк поразила стильным образом в Таиланде

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фото из Таиланда. Она продемонстрировала стильный образ в голубом платье-рубашке.

Известная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк несколько недель отдыхала в Таиланде. На днях она поделилась новыми фото.

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Образ Леся Никитюк

Знаменитость сделала эффектные фото на фоне заката. Она позировала перед камерой в голубом платье-рубашке на пуговицах со вставленным топом. Такой наряд от бренда Jacquemus на официальном сайте стоит 660 долларов – примерно 18,6 тысячи гривен.

Ведущая соединила платье с коричневыми босоножками на высоком каблуке. Она собрала волосы в хвост и дополнила образ серьгами.

Леся Никитюк завершила трендовый аутфит легким макияжем, подчеркнув глаза тенями и накрасив губы блеском.

"Таиланд 2022. Ну а теперь к работе", – написала ведущая под фото. Вероятно, она уже возвращается в Украину.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Сколько стоят образы Леси Никитюк