Жена Дональда Трампа Мелания покинула Белый дом утром 20 января. Теперь она не будет исполнять обязанности первой леди США и решила отдохнуть от рабочих будней. После инаугурации Джо Байдена супруги Мелания и Дональд решили отправиться на отдых.

Дональд Трамп после того, как покинул пост главы государства и передал власть Джозефу Байдену, вместе с женой улетел на отдых. Для отпуска Мелания выбрала стильный наряд и очаровала поклонников красивым образом.

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Знаменитые супруги прилетели в международный аэропорт Палм-Бич. Там папарацци сняли Трампа вместе с любимой и всей семьей, которая также прилетела во Флориду. Известно, что они проведут отпуск в роскошной резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в этом штате.

Летний образ Мелании Трамп

Во Флориду Мелания прибыла в летнем наряде, поскольку в этом регионе сейчас довольно жарко. Она вышла из самолета в пестром платье длины миди от бренда элитной одежды Gucci. Платье имело геометрический принт, небольшие разрезы по бокам и длинные рукава. Вместо привычных туфель на высоком каблуке женщина обула удобные балетки.

Волосы Трамп собрала в прическу сзади. Она сделала макияж в коричневых тонах и надела солнцезащитные очки с темными линзами. Мелания мило улыбалась. Похоже, что она рада своему новому статусу и тому, что наконец-то сможет насладиться отдыхом.



Мелания Трамп в платье от Gucci / Фото Getty Images