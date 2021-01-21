Дружина Дональда Трампа Меланія покинула Білий дім вранці 20 січня. Тепер вона не виконуватиме обов'язки першої леді США і вирішила відпочити від робочих буднів. Після інавгурації Джо Байдена подружжя Меланії та Дональда вирішило відправитися на відпочинок.

Дональд Трамп після того, як покинув пост глави держави й передав владу Джозефу Байдену, разом із дружиною полетів на відпочинок. Для відпустки Меланія обрала стильне вбрання та зачарувала прихильників красивим образом.

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Знамените подружжя прилетіло до міжнародного аеропорту Палм-Біч. Там папараці зазнімкували Трампа разом із коханою та усією сім'єю, яка також прилетіла у Флориду. Відомо, що вони проведуть відпустку у розкішній резиденції Мар-а-Лаго, що розташована у цьому штаті.

Літній образ Меланії Трамп

У Флориду Меланія прибула у літньому вбранні, оскільки у цьому регіоні зараз досить спекотно. Вона вийшла з літака у строкатій сукні довжини міді від бренду елітного одягу Gucci. Сукня мала геометричний принт, невеликі розрізи з боків та довгі рукави. Замість звичних туфель на високих підборах жінка взула зручні балетки на низькій підошві.

Волосся Трамп зібрала у зачіску ззаду. На обличчі вона зробила макіяж у коричневих відтінках і одягнула сонцезахисні окуляри з темними лінзами. Меланія мило усміхалася. Схоже, що вона рада своєму новому статусу і тому, що нарешті зможе насолодитися відпочинком.



Меланія Трамп у сукні від Gucci / Фото Getty Images