Несмотря на то, что Дональд Трамп отказался посетить инаугурацию Джо Байдена, семья покинула Белый дом утром 20 января. Для последнего выхода в статусе первой леди США Мелания Трамп выбрала роскошный черный look.

Дональд Трамп вместе с семьей покинул Вашингтон на вертолете незадолго до инаугурации Джо Байдена. В последние часы президентства политик выступил перед американцами на военной базе "Эндрюс", куда прилетел с женой Меланией Трамп. 24 канал покажет, какой образ первая леди США выбрала для прощального выхода.

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Перед большой аудиторией и под прицелом камер Дональд Трамп назвал жену "женщиной с большой грацией, красотой и достоинством", а Мелания Трамп произнесла короткую речь.

Быть вашей первой леди – это моя самая большая честь. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вы будете в моих мыслях и молитвах. Бог благословит вас всех Бог благословит ваши семьи, и Бог благословит эту прекрасную нацию,

– высказалась Мелания Трамп.

Отметим, что после церемонии прощания Дональд Трамп с женой отправился в зимнюю резиденцию "Мар-а-Лаго" во Флориде, которую приобрел еще в 1985 году. Частный курортный клуб политика – это один из крупнейших особняков в США.

Церемония отъезда Трампа: смотрите видео онлайн

Образ Мелании Трамп

Для важного публичного появления первая леди выбрала аутфит total black от премиального бренда Chanel. Она надела лаконичное приталенное платье длины миди и укороченный жакет с белыми пуговицами. К сдержанному образу она подобрала лакированные туфли-лодочки на шпильках от любимого французского дизайнера Кристиана Лубутена.

Мелания Трамп завершила look небольшой черной сумочкой из крокодиловой кожи от французского дома моды Hermès, длинными черными перчатками и массивными солнцезащитными очками.

Волосы она собрала в прическу улитка, оставив пряди впереди, и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза и блестящей помадой. Правда, очки первая леди сняла только во время речи перед публикой.



Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото Getty Images

Добавим, что выбор прощального образа Мелании Трамп вызвал волну обсуждения в сети. Пользователи твиттера утверждают, что публичным появлением во всем черном первая леди намекнула на плачевное состояние своего мужа: