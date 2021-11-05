В платье от Dior: Санта Димопулос посетила закрытый ужин в Нью-Йорке – фото
Источник:инстаграм Санты Димопулос
Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос часто появляется на светских тусовках не только в Украине, но и за рубежом. Несколько недель назад она посетила закрытый ужин модного дома Dior. Для выхода в Нью-Йорке она выбрала эффектное платье с леопардовым принтом.
Экс-участница "ВИАГры" Санта Димопулос стала частью истории французского бренда Dior. На закрытой вечеринке она с ног до головы была одета в наряды этого же дома мод. Как выглядела звезда, смотрите ниже.
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Образ Санты Димопулос
На победительнице "Танцев со звездами" эффектное платье со сдержанным леопардовым принтом. Это пышный наряд длины миди с глубоким декольте. Он удачно подчеркнул хрупкую талию Санты Димопулос.
Ее образ принцессы довершили черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Кроме того, она подобрала небольшую сумочку, которая удачно завершила аутфит. Длинные волосы звезда уложила в голливудские локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.
Санта Димопулос в платье от Dior / Фото с инстаграма звезды
На ней были драгоценные аксессуары – серьги и кольцо с большим бриллиантом. Санта Димопулос не рассекретила, от какого бренда эти украшения, однако, судя по остальному ее гардеробу, они стоят безумных денег.
Санта Димопулос в платье от Dior / Фото с инстаграма звезды