В платье, которое надевала на "Голос страны": Тина Кароль выступила во Львове в роскошном образе
Источник:инстаграм фан-клуба Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль выступила на концерте во Львове. Она предстала в роскошном платье, которое два года назад надевала на "Голос страны".
Популярная украинская певица Тина Кароль на днях приехала во Львов Там она выступила на свадьбе. Фан-аккаунт звезды поделился несколькими видео с мероприятия.
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Образ Тины Кароль
Для вечеринки певица выбрала изысканный образ. Она предстала в пудровом платье длины миди с блестками. Наряды от дизайнера David Koma стоит 1820 долларов – примерно 51,500 тысяч гривен.
Тина Кароль соединила наряды с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Она распустила и выпрямила белокурые волосы.
На лице знаменитость сделала макияж. Она подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила красной помадой.
Тина Кароль в instagram-сториз поделилась впечатлениями от выступления. "Львов был душевным сегодня", – написала звезда.
Тина Кароль / Фото из инстаграм-сториз
Тина Кароль повторила образ
Пудровое платье певица надевала и раньше – в частности, для эфиров шоу "Голос страны" в 2020 году.Заметим, Тина Кароль больше не будет судьей в вокальном проекте. Она покинула шоу после 11 сезона. В новом, 12 сезоне, ее заменит Оля Полякова. Артистка объясняла, что решила уйти из "Голоса страны" из-за "интриг и хайпа" на бэкстейдже шоу.
Тина Кароль на "Голосе" у 2020 / Фото из инстаграма звезды