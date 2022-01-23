В платье, которое надевала на "Голос страны": Тина Кароль выступила во Львове в роскошном образе

Украинская певица Тина Кароль выступила на концерте во Львове. Она предстала в роскошном платье, которое два года назад надевала на "Голос страны".

Популярная украинская певица Тина Кароль на днях приехала во Львов Там она выступила на свадьбе. Фан-аккаунт звезды поделился несколькими видео с мероприятия.

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Образ Тины Кароль

Для вечеринки певица выбрала изысканный образ. Она предстала в пудровом платье длины миди с блестками. Наряды от дизайнера David Koma стоит 1820 долларов – примерно 51,500 тысяч гривен.

Тина Кароль соединила наряды с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Она распустила и выпрямила белокурые волосы.

На лице знаменитость сделала макияж. Она подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила красной помадой.

Тина Кароль в instagram-сториз поделилась впечатлениями от выступления. "Львов был душевным сегодня", – написала звезда.



Тина Кароль / Фото из инстаграм-сториз

Тина Кароль повторила образ

Пудровое платье певица надевала и раньше – в частности, для эфиров шоу "Голос страны" в 2020 году.

, Тина Кароль больше не будет судьей в вокальном проекте. Она покинула шоу после 11 сезона. В новом, 12 сезоне, ее заменит Оля Полякова. Артистка объясняла, что решила уйти из "Голоса страны" из-за "интриг и хайпа" на бэкстейдже шоу.



Тина Кароль на "Голосе" у 2020 / Фото из инстаграма звезды