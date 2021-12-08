Похоже, вечер вторника, 7 декабря, звездные супруги провели на романтическом свидании в ресторане. На ужине с мужем Бейонсе выглядела без преувеличений блестяще. На ней был образ из нашумевшей коллаборации Gucci и Balenciaga.

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Образ Бейонсе в жакете Gucci и Balenciaga

40-летняя певица надела удлиненный жакет, полностью расшитый кристаллами и названиями люксовых брендов. Его стоимость на официальном сайте 13 тысяч долларов – почти 355 тысяч гривен!

Под роскошный верх она подобрала трендовые сапоги-чулки с острым носком. На них, как и на перчатках без пальцев, сверкал фирменный принт Gucci. Так, Бейонсе до деталей воссоздала образ с показа на Неделе моды. Она даже прихватила экстравагантный клатч в виде сердца.

От себя артистка добавила огромные серьги кольца и очки в стиле 90-х.



Бейонсе в жакете Gucci и Balenciaga / Фото с инстаграма певицы

Зато обладатель Грэмми Jay Z выглядел куда скромнее. Он оделся в total black – брюки прямого кроя, футболку оверсайз и укороченный пиджак с кожаными вставками на рукавах. Единственный светлый акцент в его образе – кроссовки.

Напомним, в последний раз Бейонсе и Jay Z попадали под прицел папарацци на свадьбе сына самого богатого человека мира Бернара Арно. Тогда певица красовалась в Dolce & Gabbana.

В таких эффектных аутфитах супруги могли выйти на красную дорожку и завоевать внимание всех папарацци. Однако фанов подкупили не только образы артистов, но и гармония, которую невозможно не заметить на совместных фото. За безупречный вкус и кокетливое настроение Бейонсе наградили 1,5 миллионами лайков.



Бейонсе с мужем Jay Z / Фото с инстаграма певицы​

Бейонсе с мужем Jay Z / Фото с инстаграма певицы​