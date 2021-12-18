Планирую исчезнуть на время, – где и с кем Alyona Alyona проведет новогодние праздники

В новогодне-рождественский период большинство звезд не находят времени ни для отдыха, ни для близких. Однако не Alyona Alyona. В горячий для всех артистов сезон рэп-исполнительница планирует отпуск с парнем.

Где Alyona Alyona проведет новогодние праздники

Почти год 30-летняя рэп-исполнительница встречается с начинающим блогером Денисом. Похоже, этот роман так захватил Alyona Alyona, что она готова отказаться от новогодних корпоративов, двойных гонораров и уехать с любимым в Стамбул.

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Если планы не изменятся, поедем куда-то на новогодние праздники за границу. Думаю, что это будет Стамбул, хочется увидеть этот большой, красивый город,

– поделилась Alyona Alyona.

К слову, это путешествие не станет для пары первым. Ранее они отдыхали в Египте, Турции, а в октябре летали в Финляндию. Так, артистка мечтает об очередном романтическом отпуске за границей.

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Более того, 19 декабря она планирует в последний раз в 2021 году выйти на большую сцену. После сольника в Киеве Alyona Alyona хочет "пропасть" до весны. Правда, звезда не рассекретила, чему посвятит это время.

"Я планирую на время исчезнуть с концертами, и вернуться уже, наверное, по весне", – призналась рэп-исполнительница.